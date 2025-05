Orlen przedłużył majówkę kierowcom. Ceny paliw w dół

O przedwyborczym cudzie na stacjach Orlenu pisze serwis Business Insider Polska. Wydawało się, że po majówkowych promocjach kierowcy muszą liczyć się już tylko z podwyżkami, tymczasem do 16 maja, czyli do ostatniego dnia kampanii wyborczej tankujący mogą zrealizować specjalne bony. Koncern oferuje 15 zł rabatu na pierwsze tankowanie (minimum 30 litrów) dla użytkowników aplikacji Orlen Vitay oraz dodatkowe kupony o wartości 10 zł na kolejne zakupy.

Obniżki na Orlenie

W czwartek hurtowa cena 95-oktanowej benzyny obniżyła się do 4,53 zł/l (dzień wcześniej było to 4,55 zł/l). Portal zwraca uwagę, że na niezmienionym poziomie pozostała natomiast cena ekodiesla (4,54 zł/l). Tym samym obniżki doświadczy większość kierowców samochodów osobowych. Serwis przypomina o wyjątkowo atrakcyjnych cenach, jakie nastąpiły przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi, w czasach prezesury Daniela Obajtka. Tym razem jednak istnieje realna podstawa do zmiejszania cen. Business Insider Polska zwraca uwagę, że w środę nastąpiły spadki cen europejskiej ropy Brent, jak i amerykańskiej WTI. Złoty umocnił się natomiast w relacji do dolara o 0,14 proc.

Eksperci e-petrol.pl wyliczają, że na przestrzeni ostatniego tygodnia popularna „95" potaniała o 6 groszy. Jej litr kosztuje obecnie średnio 5,73 zł/l. Za litr oleju napędowego i autogazu płaci się obecnie odpowiednio 5,79 i 2,94 zł.

Najmniej za paliwo i diesla tankujący płacą na Śląsku. Ich litr oferowany jest przeciętnie po 5,62 i 5,69 zł. Z kolei LPG najtańszy jest w województwie świętokrzyskim (2,81 zł/l). Po drugiej stronie są Mazowsze i województwo lubuskie. W pierwszym z regionów najdroższe są "95" i olej napędowy (odpowiednio 5,98 zł/l i 5,95 zł/l). W drugim najdroższy jest autogaz.

