Prawie połowa Polaków nie chce własnego biznesu. Wskazują cztery bariery

Jak wynika z raportu Fundacji WłączeniPlus „Polki i przedsiębiorczość 2024: Bariery w zakładaniu firmy”, 47 proc. Polaków deklaruje, że nie chciałoby mieć własnego biznesu. Powód? Okazuje się, że najczęściej wymienianą barierą jest brak środków na rozkręcenie interesu (41 proc.). Jedna trzecia respondentów przyznaje, że odczuwa strach przed porażką. Niewiele mniej, bo 31 proc. badanych wskazywało obawy związane z biurokracją i brak znajomości przepisów.

Dlaczego Polacy boją się zakładać firmy?

Wyniki badania pokazują, że przed założeniem własnej działalności brak pewności siebie znacznie częściej powstrzymuje kobiety niż mężczyzn (odpowiednio 37 i 23 proc.). Podobnie sytuacja rodzinna częściej jest powodem rezygnacji z prowadzenia swojego biznesu dla kobiet niż mężczyzn (odpowiednio 13 i 6 proc.). Z kolei mężczyźni częściej niż kobiety jako przeszkodę do prowadzenia własnego biznesu wskazują stan zdrowia (odpowiednio 21 i 10 proc.), a także brak wsparcia ze strony najbliższego otoczenia (odpowiednio 9 i 4 proc.).

– Raport pokazuje, że 47 proc. Polaków nie planuje prowadzenia własnej działalności, a aż co trzeci obawia się porażki – to wyraźny sygnał, że potrzebujemy nie tylko narzędzi, ale i zmiany narracji wokół przedsiębiorczości. Fakt, że aż 52 proc. Polaków z wyższym wykształceniem obawia się utraty stabilizacji przy zakładaniu własnej firmy, pokazuje, że nawet osoby z wysokim kapitałem kompetencyjnym nie czują się dziś bezpieczne w obliczu ryzyka przedsiębiorczości – komentuje Monika Król, wiceprezeska BLIK.

– Jednocześnie to osoby z niższym wykształceniem częściej wskazują zdrowie czy sytuację rodzinną jako bariery, co sugeruje, że obawy są silnie zróżnicowane społecznie i wymagają zindywidualizowanego podejścia. Potrzebujemy konkretnych rozwiązań, które obniżą próg wejścia w biznes i ograniczą ryzyko – takich jak darmowe doradztwo i szkolenia dla początkujących, niższe składki ZUS na start czy łatwiejszy dostęp do kredytów wspierających rozwój działalności gospodarczej. Tylko wtedy własna firma stanie się realną alternatywą zawodową – dodaje.

Badanie przeprowadzono na zlecenie Fundacji WłączeniPlus we wrześniu 2024 przez Socjolożki.pl z użyciem metodologii CAWI z wykorzystaniem licencjonowanego panelu zapewniającego reprezentatywność próby pod kątem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania oraz regionu na próbie Polek i Polaków w wieku 16-65 lat.

