5000 plus dla małżeństw? Trwają intensywne prace

W Senacie trwają prace nad obywatelskim projektem ustawy dotyczącym tzw. 500 plus dla małżeństw. Pomysłodawcy nowego świadczenia uważają, że pary z wieloletnim stażem małżeńskim powinny otrzymywać świadczenie podobne do tzw. emerytury honorowej, którą dostają 100-latkowie. O ile jednak świadczenie honorowe wypłacane jest miesięcznie, to w tym wypadku miałoby one być przyznawane okresowo i jednorazowo.

W projekcie zaproponowano, aby wysokość świadczenia była uzależniona od stażu małżeńskiego:

50 lat – 5000 zł,

55 lat – 5500 zł,

60 lat – 6000 zł,

65 lat – 6500 zł,

70 lat – 7000 zł,

75 lat – 7500 zł,

80 lat – 8000 zł.

500 plus dla małżeństw. Taka sama kwota dla wszystkich?

W lutym br. roku senacka Komisja Petycji jednogłośnie zdecydowała o dalszym procedowaniu inicjatywy. Biuro Legislacyjne przygotowało projekt ustawy, który został przedstawiony senatorom w czerwcu. W trakcie posiedzenia senator Robert Mamątow zgłosił poprawkę, by świadczenie dla par z 50-letnim i dłuższym stażem było wypłacane jednorazowo w wysokości 5000 zł, co miałoby ograniczyć koszty programu. Z szacunków przedstawionych przez „Gazetę Wyborczą" wynika, że w Polsce mamy ok. 186 tys. par z 50-letnim i dłuższym stażem. To by oznaczało, że łączna kwota wypłat wyniosłaby ok. 930 mln zł.

Jak podaje RMF FM, komisja zwróciła się także o opinię do Związku Miast Polskich oraz zleciła przygotowanie kolejnej Oceny Skutków Regulacji, uwzględniającej różne warianty wypłat. Decyzja o ostatecznym kształcie ustawy oraz wysokości świadczenia ma zapaść po uzyskaniu wszystkich niezbędnych opinii i analiz.

Sceptycznie do pomysłu podchodzi Ministerstwo Finansów (wskazuje na trudną sytuację finansów publicznych i konieczność racjonalnego gospodarowania środkami), ale też Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podkreślając, że w polskim systemie wsparcia rodziny nie ma precedensu dla tego typu świadczenia. Resort zwraca również uwagę, że istnieją już niefinansowe formy uznania, takie jak medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

