Senat zajmie się 500 plus dla małżeństw. Jest jeden problem

10 czerwca, czyli w najbliższą środę Senacka Komisja Petycji zajmie się projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, który zakłada wprowadzenie świadczenia określanego mianem "500 plus dla małżeństw". – Z jednej strony byłoby to uhonorowanie i docenienie trwałości małżeństwa, jako podstawowej instytucji rodziny w społeczeństwie, z drugiej zaś niewątpliwie poprawiłoby to jakość codziennego życia, osób w większości będących już wieku emerytalnym – pisze w uzasadnieniu projektu jego twórca radca prawny Eugeniusz Szymala.

Pomysłodawca świadczenia porównuje je do tzw. emerytury honorowej, która wypłacana jest osobom, które ukończą 100 lat. W tym wypadku jednak środki byłyby wypłacane okresowo i jednorazowo.

Świadczenie dla małżeństw. Trzeba przeżyć razem minimum 50 lat

Jak przypomina „Fakt", nowe świadczenie miałoby przysługiwać parom, które są małżeństwem od co najmniej 50 lat. Projekt przewiduje różne kwoty w zależności od długości stażu:

5 tys. zł dla małżonków z 50-letnim stażem (złote gody);

5,5 tys. zł dla małżonków z 55-letnim stażem (rocznica szmaragdowa lub platynowa);

6 tys. zł dla małżonków z 60-letnim stażem (rocznica diamentowa);

6,5 tys. zł dla małżonków z 65-letnim stażem (rocznica żelazna);

7 tys. zł dla małżonków z 70-letnim stażem (rocznica kamienna);

7,5 tys. zł dla małżonków z 75-letnim stażem (rocznica brylantowa);

8 tys. zł dla małżonków z 80-letnim stażem (rocznica dębowa).

Świadczenie byłoby wypłacane z budżetu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, na wniosek małżonków udokumentowany zaświadczeniem z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzającym ich staż małżeński.

Ministerstwo sceptyczne

Samo ministerstwo podchodzi do pomysłu sceptycznie, o czym świadczy fakt, że negatywnie oceniło projekt, podkreślając, że nie mieści się on w definicji świadczeń rodzinnych.

Z rezerwą o świadczeniu dla małżeństw mówiła kilka tygodni temu w Radiu Zet szefowa resortu rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. – Nie pracujemy nad takim rozwiązaniem w ministerstwie rodziny. Wiem, że takie propozycje są zgłaszane w trybie petycji w Senacie, ale na ten moment takie prace się nie toczą – powiedziała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Bardziej entuzjastycznie do takiego świadczenia podchodzą Polacy. Dowodzi tego przeprowadzony w zeszłym roku sondaż SW Research dla „Wprost". Na pytanie „Czy jest Pan/Pani za przyznaniem jednorazowego świadczenia dla par z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim?", aż 62,9 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Przeciwnego zdania było 22,1 proc. respondentów, a 15 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

Czytaj też:

Przybywa wniosków ws. nowego świadczenia. Ważny apel do mężczyznCzytaj też:

800 plus – ważne wskazówki z ZUS-u. Sprawdź, co trzeba pilnie zrobić