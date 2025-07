Trwają prace nad nowym świadczeniem. Skorzysta jedna grupa

Jak informuje „Gazeta Wyborcza", biuro legislacyjne Senatu Senatu na wniosek senatorów opracowało założenia do obywatelskiego projektu ustawy "o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych mający na celu uhonorowanie osób pozostających w długotrwałych związkach małżeńskich".

Nowe świadczenie dla małżeństw. Skończy się na 5 tys. zł?

– Projektowana ustawa przewiduje dodanie do katalogu świadczeń rodzinnych nowego świadczenia, nazwanego „małżeńskie świadczenie jubileuszowe". Świadczenie to przysługiwać będzie obojgu małżonkom i wypłacane będzie po upływie określonych okresów trwania związku małżeńskiego, począwszy od pięćdziesiątej rocznicy. Na początku będzie to jednorazowo wypłacane 5 tysięcy zł, a po każdym 5-letnim okresie ta kwota będzie wzrastać o kolejne 500 zł – piszą autorzy założeń projektu z biura legislacyjnego Senatu.

Projekt zakłada, że za osiągnięcie odpowiedniego stażu małżeńskiego przyznawane kwoty byłyby następujące:

50 lat – 5000 zł,

55 lat – 5500 zł,

60 lat – 6000 zł,

65 lat – 6500 zł,

70 lat – 7000 zł,

75 lat – 7500 zł,

80 lat – 8000 zł.

Jeśli małżonkowie przeżyją wspólnie dłużej niż 80 lat, dostaną jeszcze wyższą kwotę, gdyż projekt nie przewiduje górnej granicy stażu małżeńskiego.

Jako że nowe świadczenie mogłoby być dużym obciążeniem dla budżetu państwa, podczas prac nad projektem senatorowie zaproponowali poprawkę zakładającą, że dodatek byłby wypłacany tylko raz po ukończeniu 50 lat małżeństwa. W praktyce oznaczałoby to, że pary otrzymają 5 tys. zł, a jeśli przeżyją razem dłużej, to dodatkowych pieniędzy już nie będzie.

Z szacunków przytoczonych przez "Wyborczą" wynika, że w Polsce mamy ok. 186 tys. par z 50-letnim i dłuższym stażem jest 186 tysięcy. To by oznaczało, że łączna kwota wypłat wyniosłaby ok. 930 mln zł.

Rząd sceptyczny

Autorzy projektu chcą by nowe świadczenie weszło w życie wraz z początkiem 2026 roku. Na dziś wydaje się to jednak mało prawdopodobne. Sceptycznie do opisywanej propozycji odnosi się nie tylko Ministerstwo Finansów, ale też Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W komentarzu dla gazety resort rodziny wskazuje, że nowe świadczenie dla małżonków nie może być wypłacane w ramach nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdyż zadaniem tej ustawy jest „zapewnienie wsparcia rodzin na rzecz dzieci, które służy częściowemu pokryciu wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci". Ministerstwo podkreśla, że nie są prowadzone prace nad świadczeniem dla małżonków posiadających przynajmniej 50-letni i dłuższy staż małżeński.

