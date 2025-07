Podmiana karty w sekundę. Tak okradają ludzi przy bankomacie

Mimo powszechności płatności bezgotówkowych, wiele osób nadal wypłaca gotówkę z bankomatów. To właśnie te urządzenia coraz częściej stają się celem przestępców, którzy opracowali sprytne sposoby na kradzież kart płatniczych. Ofiarami takich działań są często seniorzy, choć zagrożony jest każdy, kto korzysta z bankomatu.

Metody złodziei

Jedną z metod stosowanych przez złodziei jest odciąganie uwagi osoby wypłacającej pieniądze w momencie, gdy urządzenie oddaje kartę. Przestępca podchodzi do ofiary i sugeruje, że coś jej upadło – na przykład gotówka. W chwili, gdy użytkownik odwraca się lub zaczyna rozglądać, złodziej sięga po kartę, podmienia ją na inną i ucieka. Poszkodowany zazwyczaj nie zauważa kradzieży od razu, chowając nie swoją kartę do portfela. Tymczasem z jego konta zaczynają znikać środki.

Na takie działania szczególnie narażeni są seniorzy, którzy często nie spodziewają się oszustwa i nie podejrzewają nikogo w swoim otoczeniu. Niemniej jednak każdy powinien zachować czujność w trakcie korzystania z bankomatu. Podstawowa zasada to nie spuszczać karty z oczu, a przy wypłacaniu większych kwot najlepiej poprosić o towarzystwo zaufanej osoby.

Jak się zabezpieczyć?

Aby dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo, warto zadbać o silny, trudny do odgadnięcia kod PIN. Bezwzględnie nie należy zapisywać go na karteczkach trzymanych w portfelu. Podczas wpisywania PIN-u przy bankomacie czy terminalu dobrze jest osłonić klawiaturę dłonią, by nikt postronny nie mógł podejrzeć kodu. Te proste środki ostrożności mogą znacząco utrudnić przestępcom dostęp do naszych środków finansowych.

Choć metody działania złodziei ewoluują, ostrożność i świadomość zagrożeń to wciąż najskuteczniejsze sposoby ochrony przed utratą pieniędzy.

