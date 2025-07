Darowizna dla dziecka bez podatku? Jest jeden warunek

Darowizna dla dziecka może być przekazywana bez podatku nie tylko jednorazowo, ale i wielokrotnie. Kluczowym warunkiem skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania jest jednak przestrzeganie limitu kwoty wolnej od podatku oraz obowiązek terminowego zgłoszenia do urzędu skarbowego.

Zerowa grupa podatkowa

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn, wysokość podatku zależy od przynależności do jednej z trzech grup podatkowych, ustalonych na podstawie stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa. Dzieci należą do tzw. "zerowej grupy podatkowej", do której zalicza się również małżonka, rodziców, pasierbów, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Osoby te mogą być całkowicie zwolnione z podatku, jeśli spełnią wymagane warunki.

W 2025 roku kwota wolna od podatku w I grupie podatkowej, obejmującej dzieci, wynosi 36 120 zł. Co ważne, limit ten dotyczy wszystkich darowizn otrzymanych od jednej osoby w okresie pięciu lat. Oznacza to, że darczyńca może wielokrotnie przekazywać dziecku darowizny, ale po przekroczeniu limitu należy zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego.

Przekroczenie progu

W przypadku przekroczenia progu, konieczne jest złożenie formularza SD-Z2 w ciągu sześciu miesięcy od daty nabycia darowizny. W przypadku darowizn pieniężnych należy również przedstawić dowód ich przekazania – np. potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy dziecka.

Skala podatkowa rośnie wraz z wysokością darowizny. W przypadku dzieci, po przekroczeniu 36 120 zł, podatek naliczany jest od nadwyżki: 3% do 11 833 zł, 5% dla kwoty od 11 833 zł do 23 665 zł oraz 7% powyżej tej wartości. W przypadku dalszych krewnych lub osób niespokrewnionych stawki są wyższe i wynoszą nawet 20%.

Warto pamiętać, że obowiązek podatkowy powstaje w chwili złożenia oświadczenia o darowiźnie w formie aktu notarialnego lub, przy braku takiej formy, w momencie spełnienia świadczenia. Jeśli dziecko otrzyma darowiznę przekraczającą limit i nie zostanie ona zgłoszona w terminie, może to skutkować koniecznością zapłaty podatku wraz z odsetkami lub karą administracyjną.

