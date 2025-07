Ogromne zainteresowanie nowym świadczeniem. Wypłacono prawie 4 mld zł

1 lipca minęło osiem miesięcy od uruchomienia programu „Aktywny rodzic", znanego również pod nazwą „babciowe". Wprowadzony w październiku ubiegłego roku program dotyczy wsparcia dla rodziców dzieci do lat trzech. Ma on ułatwić rodzicom i opiekunom pogodzenie zadań związanych z rodzicielstwem i aktywnością zawodową.

W ramach programu rodzice dzieci do 35. miesiąca życia mogą skorzystać z następujących opcji:

„Aktywnie w domu” – rodzic, który zostaje z dzieckiem w domu, może otrzymać 500 zł miesięcznie,

„Aktywni rodzice w pracy” – rodzice czynni zawodowo mogą otrzymać 1500 zł na dziecko, założenie jest takie, że sfinansują dzięki temu pracę niani bądź opiekę przez babcię lub innego członka rodziny,

„Aktywnie w żłobku” – 1500 zł trafi do rodziców dzieci, które uczęszczają do żłobka.

– Na to samo dziecko za dany miesiąc możemy wypłacić tylko jedno ze świadczeń. Możesz wielokrotnie zmieniać rodzaj świadczenia, czyli zrezygnować z jednej formy wsparcia i przejść na inną. Ale w danym miesiącu na dane dziecko możesz pobierać tylko jedno świadczenie – podkreśla Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

„Babciowe" od 8 miesięcy. Wypłacono prawie 4 mld zł

Wypłaty świadczenia ruszyły pod koniec listopada zeszłego roku. Z danych przekazanych przez ZUS wynika, że w ramach programu „Aktywny rodzic" wypłacono do tej pory 3,800 mld zł. Największe wypłaty dotyczyły opcji „Aktywnie w żłobku" (prawie 2,2 mld zł), podczas gdy najmniejszą sumę wypłacono w ramach „Aktywnie w domu" (przeszło 334 mln zł). Z kolei w ramach "Aktywni rodzice w pracy" łączna kwota wypłat wyniosła 1,3 mld zł.

twitter

Aby otrzymać świadczenie, konieczne jest złożenie wniosku do ZUS. Można to zrobić – podobnie jak w przypadku innych świadczeń rodzinnych – drogą elektroniczną – za pośrednictwem PUE ZUS, aplikacji mobilnej mZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające powrót do pracy oraz formę opieki nad dzieckiem.

Czytaj też:

Wróciło popularne świadczenie. Rodzicom nie trzeba było dwa razy powtarzaćCzytaj też:

Rehabilitacja z ZUS za darmo. Kto może z niej skorzystać i jak się zapisać?