Rząd ujawnia plan podwyżek emerytur. Oto ile dostaną seniorzy

Rząd przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie wskaźnika waloryzacji rent i emerytur na 2026 rok. Dokument został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i zakłada minimalny poziom podwyżki, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Waloryzacja emerytur

Zgodnie z projektem, rząd proponuje, aby waloryzacja emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przyszłym roku opierała się na 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia osiągniętego w 2025 roku. Oznacza to, że świadczenia mogłyby wzrosnąć o co najmniej 4,9 proc. Propozycja ta została zgłoszona mimo braku porozumienia w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Negocjacje dotyczące wskaźnika waloryzacji co roku odbywają się między stroną rządową, związkami zawodowymi a organizacjami pracodawców. Tym razem związki postulowały, by wskaźnik wynosił nie mniej niż średnioroczny poziom inflacji w 2025 roku, powiększony o co najmniej połowę realnego wzrostu wynagrodzeń. Z kolei przedstawiciele pracodawców poparli rozwiązania bliższe propozycji rządowej.

Prognozy makroekonomiczne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli Rada Dialogu Społecznego nie osiągnie porozumienia w ustawowym terminie, rząd ma 21 dni od zakończenia negocjacji na ustalenie wysokości wskaźnika. Pod uwagę brane są wtedy prognozy makroekonomiczne, w tym przewidywana inflacja i dane potrzebne do opracowania budżetu państwa.

Waloryzacja świadczeń emerytalnych i rentowych odbywa się co roku na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Oblicza się ją w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia.

Od 1 marca 2025 roku minimalne świadczenia wynoszą: 1878,91 zł brutto dla emerytury, renty rodzinnej, socjalnej i z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz 1409,18 zł brutto dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

