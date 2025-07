Jak dostać dwie emerytury? To możliwe przy spełnieniu warunków

Osoby, które w swoim życiu zawodowym były ubezpieczone zarówno w ZUS, jak i w KRUS, mogą ubiegać się o dwie odrębne emerytury. Taka możliwość istnieje, ale tylko pod warunkiem spełnienia jasno określonych kryteriów. Kluczowe znaczenie mają odpowiedni wiek emerytalny, długość okresów ubezpieczeniowych i brak ich nakładania się.

Dwie emerytury

ZUS obejmuje pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą. Z kolei KRUS przeznaczony jest dla rolników. Jeśli dana osoba była aktywna zawodowo w obu sektorach, może złożyć dwa osobne wnioski – jeden do ZUS, drugi do KRUS – i pobierać dwa niezależne świadczenia.

Aby było to możliwe, trzeba osiągnąć ustawowy wiek emerytalny: 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ponadto konieczne jest posiadanie minimum 25 lat ubezpieczenia w KRUS oraz spełnienie warunków wymaganych do uzyskania emerytury z ZUS. Co istotne, okresy ubezpieczenia w obu systemach nie mogą się pokrywać – muszą być wyraźnie oddzielone.

Wysokość jednej emerytury nie wpływa na drugą. Oba świadczenia są przyznawane i wypłacane niezależnie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym systemie.

Rosną emerytury z KRUS

Od marca 2025 roku emerytury rolnicze wzrosły o 5,5 proc. Osoby z co najmniej 25-letnim stażem i regularnie opłacanymi składkami w KRUS otrzymują obecnie 1995,40 zł brutto, podczas gdy wcześniej było to 1891,37 zł brutto. Minimalna emerytura dla rolników od marca 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto, z wyjątkiem szczególnych przypadków określonych przepisami. Decyzje o podwyżkach emeryci i renciści otrzymali listownie w kwietniu.

Rolnikom przysługuje również renta z tytułu niezdolności do pracy. W przypadku osób powyżej 30. roku życia wymagane jest pięć lat ubezpieczenia w ostatnich dziesięciu latach przed złożeniem wniosku. W sytuacji wypadku przy pracy rolniczej wystarczy, by ubezpieczenie obejmowało dzień zdarzenia.

Czytaj też:

Renta wdowia wypłacona! Sprawdź, czy i Tobie przysługuje nawet kilkaset złotych więcejCzytaj też:

Rolnicy domagają się turnusów wytchnieniowych. Regeneracja kondycji fizycznej