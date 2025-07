Zęby lecz za darmo! W 2025 roku każdy może dostać 900 plus

Na początku 2025 roku informowano, że osoby opłacające składkę zdrowotną mogą skorzystać z tzw. 600 plus na dentystę. Dziś, przy wzroście kosztów życia, kwota ta wzrosła do około 900 zł rocznie. Mimo wyhamowującej inflacji, ceny usług wciąż są wysokie, a leczenie stomatologiczne to jedno z większych obciążeń dla domowych budżetów.

Usługi refundowane

Choć wielu Polaków wciąż nie korzysta z usług stomatologicznych refundowanych przez NFZ, świadczenia te wciąż przysługują każdemu, kto opłaca składkę zdrowotną. Powody niechęci do leczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia są różne – najczęściej wskazuje się długi czas oczekiwania, niską jakość usług czy złe doświadczenia z przeszłości. Mimo to warto ponownie rozważyć tę formę opieki, szczególnie w zakresie profilaktyki.

Świadczenia dostępne w ramach NFZ obejmują m.in. przegląd jamy ustnej – do trzech razy w roku – oraz usuwanie kamienia nazębnego raz w roku. Dzieci i młodzież do 18. roku życia mogą skorzystać z lakierowania wszystkich zębów stałych raz na trzy miesiące. Zabieg ten wzmacnia szkliwo i chroni przed próchnicą. Jest bezbolesny i polega na naniesieniu lakieru fluorkowego pędzelkiem.

Katalog świadczeń

Od 2025 roku rozszerzono też katalog świadczeń o zdjęcia pantomograficzne dla osób leczonych endodontycznie i protetycznie. U dorosłych można wykonać je raz na pięć lat, a u dzieci i młodzieży – raz na trzy lata, w uzasadnionych przypadkach medycznych.

Zestawiając ceny usług stomatologicznych na rynku prywatnym, oszczędności mogą być znaczące. Przegląd jamy ustnej to koszt od 100 do 300 zł, skaling – od 200 do 600 zł, pantomogram – od 80 do 200 zł, a lakierowanie zębów – od 100 do 200 zł. Osoba dorosła, korzystając z dostępnych świadczeń na NFZ, może więc uniknąć kosztów sięgających nawet 900 zł rocznie, a w przypadku dzieci i młodzieży – nawet do 1500 zł.

