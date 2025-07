ZUS chce wyjaśnień. Pilnie wzywa wdowy i wdowców na dywanik

Wdowy i wdowcy mieli sześć miesięcy na złożenie wniosku o przyznanie dodatkowego świadczenia – renty wdowiej. Z tej możliwości skorzystało prawie milion Polek i Polaków.

Okazuje się, że prawidłowe wypełnienie wniosku nie jest takie proste. Z danych ZUS wynika, że około 20 proc. wniosków o rentę wdowią jest do wyjaśnienia, a poniżej 10 proc. nie spełnia kryteriów przyznania tego świadczenia.

Jak działa renta wdowia?

Od lipca uprawnione osoby pobierają swoją emeryturę i rentę rodzinną po zmarłym małżonku. Przy czym tylko jedno ze świadczeń można pobierać w 100 proc., drugie – w 15 proc.

Seniorzy mogli sami wskazać korzystniejszą dla nich opcję (100 proc. emerytury i 15 proc. renty rodzinnej, lub 15 proc. emerytury i 100 proc. renty rodzinnej), lub zaznaczyć we wniosku by korzystniejszy wariant renty wdowiej wyliczył ZUS. Prawo do zbiegu świadczeń z rentą rodzinną przysługuje wyłącznie po ostatnim małżonku, a wygasa po zawarciu nowego związku małżeńskiego.

Wysokość renty wdowiej nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury. Obecnie wynosi ona 1878,91zł brutto. Limit wdowiej renty to 5636,73 zł brutto i w takiej wysokości będzie obowiązywać do 28 lutego 2026 roku.

Do limitu wliczane są również świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne, a także inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki przyznawane na podstawie ustawy lub odrębnych przepisów: dodatek pielęgnacyjny czy ekwiwalent węglowy. Jeśli suma świadczeń przekroczy ten limit, nastąpi pomniejszenie świadczenia o kwotę przekroczenia.

Dla kogo renta wdowia?

Aby ubiegać się o to świadczenie, trzeba spełniać kilka warunków:

osiągnąć wiek emerytalny – co najmniej 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn,

pozostawać w związku małżeńskim do dnia śmierci małżonka,

nabyć prawo do renty rodzinnej nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni).

Renta wdowia na pewno nie zostanie przyznana jeśli wnioskodawca nie ma przyznanej emerytury. Drugim powodem jest wysokość świadczenia – jeżeli osoba, która się o rentę ubiega, pobiera emeryturę, które przekracza trzykrotność minimalnej emerytury, dziś to 5 636,73 zł brutto, to o rencie wdowiej może zapomnieć.

Renty nie dostaną także osoby, które zostały w wieku 40-50 lat wdowami lub wdowcami i nie spełniają kluczowego warunku, jakim jest owdowienie pięć lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

Świadczenie nie będzie przysługiwało również osobom, które zawarły nowy związek małżeński.

Najczęściej popełniane błędy we wniosku o rentę wdowią

Czasami zamiast większego świadczenia z ZUS przychodzi wezwanie do złożenia wyjaśnień. Choć sam wniosek nie jest skomplikowany, ZUS wzywa wdowy i wdowców z kilku powodów:

niekompletny wniosek i brak załączonych dokumentów,

puste pola we wniosku - seniorzy często nie zaznaczają warunku dotyczącego wspólności małżeńskiej, danych na temat własnej emerytury czy renty rodzinnej,

brak oświadczenia czy wdowa lub wdowiec wstąpili w kolejny związek małżeński,

inny adres do korespondencji,

inny rachunek bankowy niż ten, na który przychodzi emerytura.

