Ponad milion wniosków na rentę wdowią. Dziemianowicz-Bąk: „Czekamy na kolejne”

„Obchodzony dziś #MiędzynarodowyDzieńWdów to dobra okazja, by poinformować, że już ponad milion wniosków o #RentaWdowia zostało złożonych do wszystkich organów emerytalno-rentowych. Pierwsze świadczenia będą wypłacane od 1 lipca 2025 r. Renta wdowia – sztandarowy projekt społeczny obecnego rządu – to realne wsparcie dla seniorów. Umożliwia łączenie renty rodzinnej z innym świadczeniem emerytalno-rentowym, np. emeryturą czy rentą z tytułu niezdolności do pracy” – poinformowało dziś Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) w poście na platformie X.

Informację tę potwierdziła szefowa resortu podczas poniedziałkowego briefingu prasowego w Bielańskim Centrum Wsparcia Seniora w Warszawie.

– Do poniedziałku 23 czerwca 2025 r. wpłynęło 1 064 414 wniosków o rentę wdowią. Czekamy cały czas na kolejne – poinformowała ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Ministerstwo: „Co piąta osoba powyżej 65. roku życia zagrożona ubóstwem”

„Nawet co piąta osoba powyżej 65. roku życia w Polsce zagrożona jest ubóstwem. Renta wdowia to nowe świadczenie dla osób, które po śmierci małżonka mierzą się nie tylko ze stratą emocjonalną, ale i większymi kosztami życia, dotychczas dzielonymi na dwoje” – czytamy na stronie MRPiPS.

– Renta wdowia pozwoli na łączenie własnej emerytury czy renty z częścią renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku – albo pozwoli łączyć całą rentę rodzinną po zmarłym małżonku z częścią swojego własnego świadczenia. To, w którą stronę łączenie będzie działało, zależy wyłącznie od tego, co bardziej opłaca się seniorowi lub seniorce – mówiła podczas dzisiejszego briefingu Dziemianowicz-Bąk.

Renta wdowia – kiedy pierwsze wypłaty świadczenia?

Jak przypomina resort pracy, nabór wniosków o rentę wdowią rozpoczął się 1 stycznia 2025 roku, natomiast wypłaty ruszą 1 lipca 2025 roku. Prawo do świadczenia ZUS (lub inny organ rentowy) przyzna od miesiąca złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 roku. Jeśli wniosek zostanie złożony do 31 lipca 2025 roku, świadczenie będzie wypłacane z wyrównaniem od 1 lipca – również w przypadku łączenia z rentą rodzinną.

Ile wyniesie renta wdowia?

W ramach nowych przepisów wdowy i wdowcy będą mogli łączyć świadczenia – np. pobierać 100 proc. swojej emerytury oraz 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku, albo odwrotnie. Wysokość dodatkowego świadczenia to:

15 proc. drugiego świadczenia – od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2026 r.,

25 proc. – od 1 stycznia 2027 r.

Łączna kwota obu świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury.

Renta wdowia – co to za świadczenie i kto je dostanie?

Renta wdowia to nowe rozwiązanie dla osób, które straciły małżonka. Aby otrzymać świadczenie, należy spełnić kilka warunków:

osiągnąć wiek emerytalny,

pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka,

uzyskać prawo do renty rodzinnej nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Świadczenie będzie wypłacane przez ZUS lub inny organ rentowy w dwóch przelewach, ale decyzję o przyznaniu świadczenia wyda tylko jedna instytucja.

