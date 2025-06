Pensje w dół, mniej etatów. Co się dzieje z rynkiem pracy?

Najnowsze dane GUS nie napawają optymizmem. W maju 2025 r. pensje i zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadły.

„Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju 2025 r. było o 8,4 proc. wyższe niż przed rokiem” – poinformował w dzisiejszym komunikacie Główny Urząd Statystyczny (GUS).

twitter

Tyle, że z przeprowadzonej przez GUS analizy, wynika także, w maju 2025 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw spadło nominalnie w stosunku do poprzedniego miesiąca o 4,1 proc. Zatem zarabiamy więcej niż przed rokiem, ale mniej niż jeszcze w kwietniu.

GUS – maj bez dodatkowych wypłat

„Na obniżenie poziomu wynagrodzeń wpływ miała mniejsza skala dodatkowych wypłat, które miały miejsce w poprzednim miesiącu, m.in. nagród uznaniowych i motywacyjnych, premii kwartalnych i rocznych, nagród jubileuszowych, a także odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń)” – wskazuje GUS.

Zmniejszenie tych jednorazowych świadczeń, które w kwietniu znacząco podniosły średni poziom płac, przyczyniło się do widocznego obniżenia średniego wynagrodzenia w maju. W ujęciu rocznym jednak pensje nadal pozostają wyższe, co sugeruje utrzymującą się presję płacową w gospodarce.

Czytaj też:

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Ekspert ostrzega: To tylko iluzja ulgi

Zatrudnienie w maju wg danych GUS

Według danych opublikowanych przez GUS, w maju 2025 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6433,3 tys. etatów. Oznacza to, że majowe zatrudnienie w tym obszarze odnotowało spadek o 0,2 proc. w porównaniu z kwietniem bieżącego roku. Niestety to nie jedyny spadek – liczba zatrudnionych była niższa nie tylko w ujęciu miesięcznym, ale również rocznym. W porównaniu do maja 2024 roku zatrudnienie zmniejszyło się o 0,8 proc.

Taki trend może świadczyć o rosnących trudnościach na rynku pracy, wynikających m.in. z pogarszającej się koniunktury gospodarczej, ostrożniejszego podejścia firm do nowych rekrutacji lub procesów restrukturyzacyjnych.

Czytaj też:

KSeF przesunięty. Mikrofirmy z dodatkowym czasem, ale duży biznes już niebawemCzytaj też:

Kursy walut 23 czerwca 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?