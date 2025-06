Kursy walut 23 czerwca 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?

Amerykańska waluta kontynuuje umiarkowany trend wzrostowy. Bez zwyżkowych szaleństw, ale jednak w górę. Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że w poniedziałek kurs dolara wzrósł do 3,7212 zł. W porównaniu do ceny z piątku, czyli 3,70 zł, to drobna, ale zauważalna zwyżka, wpisująca się w trend umacniania się dolara wobec złotego.

Euro pozostaje praktycznie bez zmian – obecny kurs wynosi 4,2727 zł, co oznacza minimalny wzrost w porównaniu do piątkowych 4,27 zł. Wspólna waluta utrzymuje stabilną pozycję względem złotego.

Stabilny pozostał także frank szwajcarski, którego kurs wynosi dziś 4,5495 zł – niemal identycznie jak w piątek, gdy wyceniano go na 4,54 zł. To kolejny dzień bez większych wahań tej bezpiecznej waluty.

Największą zmianę zanotował funt szterling, który delikatnie osłabł i spadł poniżej granicy 5 zł. W poniedziałek wyceniany jest na 4,9918 zł, podczas gdy w piątek jego kurs wynosił 5,00 zł. Pomimo spadku, brytyjska waluta nadal pozostaje relatywnie silna na tle złotego.

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – poniedziałek, 23 czerwca

dolar – 3,7212 zł

euro – 4,2727 zł

frank szwajcarski – 4,5495 zł

funt szterling – 4,9918 zł

Kursy walut w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 20 czerwca

dolar – 3,70 zł

euro – 4,27 zł

frank szwajcarski – 4,54 zł

funt szterling – 5,00 zł

Kursy walut – środa, 18 czerwca

dolar – 3,71 zł

euro – 4,27 zł

frank szwajcarski – 4,54 zł

funt szterling – 4,99 zł

Kursy walut – wtorek, 17 czerwca

dolar – 3,70 zł

euro – 4,27 zł

frank szwajcarski – 4,55 zł

funt szterling – 5,01 zł

Kursy walut – poniedziałek, 16 czerwca

dolar – 3,68 zł

euro – 4,26 zł

frank szwajcarski – 4,53 zł

funt szterling – 4,99 zł

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

