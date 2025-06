Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

Trzeci tydzień czerwca przyniósł kontynuację spokojnych nastrojów na rynku walutowym. Zmiany były kosmetyczne, a inwestorzy wciąż zdają się czekać na bardziej zdecydowane impulsy ze strony gospodarki globalnej. Dominowały lekkie zwyżki – dolar odrobinę odbił, euro odnotowało symboliczny wzrost, frank zakończył tydzień na plusie, a funt praktycznie bez zmian.

Kursy walut – analiza tygodnia

Dolar amerykański (USD) rozpoczął tydzień na poziomie 3,68 zł (poniedziałek), zyskując lekko do 3,70 zł (wtorek), a następnie ustabilizował się w okolicach 3,71 zł (środa). Piątek przyniósł cenę 3,7067 zł. Ostatecznie tydzień zakończył się wzrostem o nieco ponad 2 grosze. Dolar wciąż pozostaje w lekkiej korekcie, ale tempo zmian jest wyraźnie ograniczone.

Euro (EUR) przez cały tydzień pozostawało niemal nieruchome – od poniedziałku do piątku poruszało się w bardzo wąskim przedziale między 4,26 a 4,27 zł. Piątkowy kurs 4,2709 zł oznacza minimalne odbicie względem początku tygodnia. Euro przez cały tydzień pozostawało stabilne, notując jedynie symboliczny wzrost o 1 grosz.

Frank szwajcarski (CHF) notował nieznaczne zmiany – rozpoczął tydzień od 4,53 zł (poniedziałek), zyskał grosz we wtorek (4,55 zł), a w kolejnych dniach poruszał się wokół tego poziomu. W piątek zakończył tydzień na 4,5423 zł, co oznacza de facto brak większego ruchu. Frank tradycyjnie pokazuje stabilność i odporność na spekulacyjne wahania.

Funt szterling (GBP) rozpoczął tydzień na poziomie 4,99 zł (poniedziałek), we wtorek zyskał do 5,01 zł, by w środę ponownie spaść do 4,99 zł. Piątek przyniósł minimalne odbicie do 5,002 zł. Tygodniowy bilans to praktycznie brak zmiany – wzrost jedynie o 0,2 grosza (z 4,99 zł do 5,002 zł). Funt utrzymuje się w łagodnej korekcie, bez wyraźnych sygnałów zmiany trendu.

Kursy walut – podsumowanie tygodnia

Zmiany wartości walut w ciągu minionego tygodnia, czyli od 16 do 20 czerwca 2025 r., kształtowały się następująco:

USD: +2,6 gr (z 3,68 zł do 3,7067 zł)

EUR: +1,0 gr (z 4,26 zł do 4,2709 zł)

CHF: +1,2 gr (z 4,53 zł do 4,5423 zł)

GBP: +0,2 gr (z 4,99 zł do 5,002 zł)

Kursy walut – miniony tydzień

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 16 do 20 czerwca 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 20 czerwca

dolar – 3,7067

euro – 4,2709 zł

frank szwajcarski – 4,5423 zł

funt szterling – 5,002 zł

Kursy walut – środa, 18 czerwca

dolar – 3,71 zł

euro – 4,27 zł

frank szwajcarski – 4,54 zł

funt szterling – 4,99 zł

Kursy walut – wtorek, 17 czerwca

dolar – 3,70 zł

euro – 4,27 zł

frank szwajcarski – 4,55 zł

funt szterling – 5,01 zł

Kursy walut – poniedziałek, 16 czerwca

dolar – 3,68 zł

euro – 4,26 zł

frank szwajcarski – 4,53 zł

funt szterling – 4,99 zł

Jakie są zasady podawania kursów walut?

Formuła ogłaszania kursów walut przez NBP jest uregulowana uchwałą nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w tym akcie, średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

