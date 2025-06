KSeF przesunięty. Mikrofirmy z dodatkowym czasem, ale duży biznes już niebawem

„Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie Krajowego Systemu e-Faktur. Projekt potwierdza wszystkie kluczowe postulaty, które zgłaszali przedsiębiorcy w konsultacjach” – informuje Ministerstwo Finansów w poście na platformie X.

Decyzją Rady Ministrów obowiązek e-fakturowania w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) ma być wprowadzany stopniowo. Najwięksi podatnicy będą zobowiązani do wystawiania faktur wyłącznie przez KSeF już od lutego 2026 r. Dwa miesiące później, w kwietniu, obowiązek ten obejmie wszystkie firmy. Wyjątek przewidziano dla najmniejszych przedsiębiorców – mikrofirmy z miesięczną sprzedażą nieprzekraczającą 10 tys. zł będą mogły korzystać z tradycyjnego sposobu fakturowania aż do końca 2026 r.

– To dobra wiadomość dla drobnych przedsiębiorców, którzy zyskują dodatkowy czas na dostosowanie się do nadchodzących zmian – komentuje Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy inFakt.

KSeF przesunięty

Na wprowadzenie KSeF firmy muszą się przygotować.

– Trzeba jednak jasno powiedzieć: nawet jeśli nie będą jeszcze wystawiać faktur przez KSeF, to i tak będą je otrzymywać od swoich kontrahentów – zwłaszcza większych firm. Oznacza to konieczność wcześniejszego przygotowania się do odbioru faktur kosztowych przez system. Część dokumentów trafi bowiem przez KSeF, a część tradycyjnie, co może utrudniać codzienną organizację pracy

Ekspert: „Przesunięcie obowiązku to rozsądny krok”

Zdaniem eksperta przesunięcie obowiązku to rozsądny krok, który daje czas na spokojne wdrożenie rozwiązań, testy i oswojenie się z nowym systemem.

– Oczywiście będzie możliwość generowania wizualizacji faktur, ale pytanie brzmi – czy np. na stacji benzynowej klient będzie musiał czekać, aż system nada numer dokumentowi? – zastanawia się Piotr Juszczyk.

Wskazuje, że w praktyce może się okazać, iż wielu przedsiębiorców zdecyduje się wcześniej, dobrowolnie korzystać z KSeF, by uniknąć chaosu w dniu wejścia obowiązku.

– Pocieszające jest to, że w 2026 r. nie będą jeszcze nakładane kary za niewystawienie faktury przez KSeF. Nadal jednak niejasna pozostaje kwestia faktur dla konsumentów. W wielu branżach – zwłaszcza w handlu detalicznym i e-commerce – wciąż brakuje jasnych wytycznych oraz narzędzi pozwalających na sprawną obsługę sprzedaży B2C w nowym modelu – zauważa.

Nadchodzi KSeF

KSeF to prawdziwa rewolucja w fakturowaniu, dlatego nie warto odkładać przygotowań na ostatnią chwilę. Przedsiębiorcy powinni już teraz rozpocząć wdrażanie systemu lub przynajmniej przetestować jego działanie. Pozwoli to uniknąć stresu i chaosu, gdy e-fakturowanie stanie się obowiązkowe.

– Z naszych badań przeprowadzonych pod koniec 2024 roku wynika, że jedynie 42 proc. przedsiębiorców w ogóle słyszało o KSeF, a tylko 11 proc. z nich wdrożyło jakiekolwiek rozwiązania. To jasno pokazuje, że poziom świadomości wciąż jest niski – a obowiązek korzystania z KSeF czai się tuż za rogiem – podsumowuje Juszczyk.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Ekspert ostrzega: To tylko iluzja ulgi

