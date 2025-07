800 plus tylko dla pracujących? Wicepremier zaskoczył propozycją

Podczas niedzielnych obchodów 130-lecia ruchu ludowego prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił strategię „wielkich inwestycji narodowych". – Potrzebujemy dla Polski strategii zwycięstwa, która składa się z trzech wartości – bezpieczeństwa, ambicji i idei – powiedział szef ludowców, cytowany przez polsatnews.pl.

800 plus tylko dla pracujących?

Wicepremier przypomniał też, że Polska jest obecnie w kryzysie demograficznym i „najlepsze nawet pieniądze w programach socjalnych nie pomogą". – Docenienie pracy, ludzi ciężko pracujących, płacących podatki, to powinna być strategia dla nas, dla Polski, dla polskiego rządu numer jeden. Zachować wsparcie społeczne dla tych, którzy tego potrzebują, ale 800 plus tylko dla pracujących – powiedział Kosiniak-Kamysz.

W przyszłym roku minie 10 lat od wprowadzenia 500 plus. Na początku 2024 roku nastąpiła waloryzacja świadczenia do kwoty 800 zł. Przez pierwsze trzy lata przysługiwało ono jedynie na drugie i kolejne dziecko (w przypadku pierwszego stosowano kryterium dochodowe), w 2019 roku rozszerzono je również na pierwsze dziecko. Kryterium pracy nie obowiązywało, choć co jakiś czas pojawiają się postulaty dotyczące zmian w programie, tak by świadczenie należało się jedynie pracującym. Przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej deklarują jednak, że zmiany w 800 plus nie są planowane.

W czerwcu br. rozpoczał się nowy okres świadczeniowy 800 plus, który potrwa do końca maja przyszłego roku. Wnioski w ramach nowej edycji programu można składać od lutego, złożenie dokumentów do końca kwietnia gwarantowało wypłaty świadczenia bez żadnej przerwy.

W zeszłym roku rodzice złożyli 5 mln 193 tys. wniosków, dotyczących niemal 8 mln dzieci. W 2023 roku odnotowano 5 mln 271 tys. wniosków obejmujących 8 mln 136 tys. dzieci.

