Rodzice dostaną podwójne 800 plus. Jest warunek i termin

Rodziny, które przesłały wniosek o świadczenie 800 plus po 31 maja, lecz nie później niż do 30 czerwca 2025 roku, otrzymają w sierpniu jednorazową wypłatę w wysokości 1600 zł. Kwota ta obejmuje zaległą płatność za czerwiec oraz bieżące świadczenie za lipiec. Standardowo wysokość jednej miesięcznej wypłaty wynosi 800 zł.

Terminy składania wniosków

Aktualny okres rozliczeniowy 800 plus rozpoczął się 1 czerwca 2025 roku i potrwa do 31 maja 2026 roku. Aby zachować ciągłość wypłat, dokumenty należało złożyć między 1 lutego a 30 kwietnia. Rodzice, którzy złożyli wnioski w maju, otrzymali przelew w lipcu – również z wyrównaniem. Ci, którzy nie zdążyli do końca maja, mają zagwarantowaną wypłatę za dwa miesiące właśnie w sierpniu.

Standardowe terminy realizacji świadczenia 800 plus przypadają na konkretne dni miesiąca – są to: 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. i 22. dzień. Gdy wypadają one w weekend lub święto, przelew realizowany jest wcześniej.

Od czerwca obowiązują nowe zasady. Nadal świadczenie przysługuje wszystkim dzieciom do 18. roku życia, niezależnie od dochodu, ale wprowadzono dodatkowy warunek. Dziecko musi realizować obowiązek edukacyjny w Polsce – w przedszkolu, szkole podstawowej lub ponadpodstawowej. ZUS ma prawo do sprawdzenia, czy ten warunek jest spełniony i może żądać odpowiednich dokumentów potwierdzających naukę.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), aplikacji mobilnej mZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej. Tradycyjna forma papierowa nie jest już dostępna.

Sierpniowa wypłata 1600 zł jest więc potwierdzona i wynika z zasad systemu świadczeń. To dobra wiadomość dla tych rodzin, które z różnych względów nie zdążyły złożyć wniosku przed 1 czerwca.

Czytaj też:

Bykowe nie przejdzie. Józefaciuk: To pomysł nieludzkiCzytaj też:

ZUS ma kłopot z odzyskiwaniem świadczeń od cudzoziemców. Banalne powody