Wypłaty 800 plus. ZUS wydał ważny komunikat

Od 1 lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze 800 plus w ramach nowego okresu świadczeniowego, który rozpocznie się 1 czerwca br. i potrwa do 31 maja 2026 roku. Jeśli osoby otrzymujące dodatek nadal chcą go pobierać, muszą złożyć wniosek.

Najlepiej zrobić to do 30 kwietnia, bo dzięki temu uda się zachować ciągłość w wypłacie świadczenia. Złożenie wniosku do końca czerwca będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca br. Jeśli natomiast osoba, która ubiega się o 800 plus, złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

800 plus. Ponad 2,5 mln wniosków

Z danych przekazanych przez ZUS wynika, że większość rodziców nie zwleka ze złożeniem dokumentów. – Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wypłynęło ich już blisko 2,6 mln na ponad 4 mln dzieci – podał ZUS.

W zeszłym roku rodzice złożyli 5 mln 193 tys. wniosków o 800 plus. Dotyczyło to 7 mln 918 tys. dzieci. Rok wcześniej było to 5 mln 271 tys. wniosków, co objęło 8 mln 136 tys. dzieci.

Wnioski o 800 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną:

za pomocą profilu na PUE ZUS (eZUS),

za pośrednictwem bankowości elektronicznej

za pośrednictwem portalu Emp@tia

przez aplikację mZUS na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety).

Jeśli rodzic lub opiekun złożył wniosek w poprzednim okresie świadczeniowym i ZUS przyznał 800 plus, to taka osoba może utworzyć w aplikacji wniosek na nowy okres świadczeniowy. Zostanie on automatycznie uzupełniony na podstawie wcześniejszych danych (w razie potrzeby można go w każdym momencie edytować).

1 kwietnia 2026 roku minie 10 lat od wprowadzenia świadczenia 500 plus. W początkowym okresie przysługiwało jedynie na drugie i kolejne dziecko, w 2019 roku rozszerzono je również na pierwsze dziecko. Wraz z początkiem ubiegłego roku nastąpiła waloryzacja świadczenia do kwoty 800 zł.

Czytaj też:

1600 plus na pierwsze dziecko? „Nie będzie to dla budżetu koszt"Czytaj też:

Nowe limity od tego miesiąca. Ważne, by nie stracić świadczeń