Co zrobić z jedzeniem po świętach wielkanocnych?

Zamiast wyrzucać żywność, warto poznać sposoby na jej rozsądne wykorzystanie. To nie tylko ekologiczne, ale i etyczne podejście.

Oddaj jedzenie do jadłodzielni

Jednym z najbardziej społecznie odpowiedzialnych rozwiązań są jadłodzielnie – miejsca, gdzie można bezpłatnie zostawić jedzenie dla innych. Idea foodsharingu przywędrowała do Polski z Niemiec i szybko zyskała popularność. Jadłodzielnie działają w wielu miastach, często przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, szkołami czy centrami kultury.

Jak oddać jedzenie do jadłodzielni?

Jedzenie musi być świeże i bez oznak zepsucia.

Należy unikać produktów łatwo psujących się, chyba że są zapakowane i z ważną datą.

Domowe potrawy powinny być opisane (nazwa i data przygotowania) i szczelnie zapakowane.

Zamrażaj, by zjeść później

Innym praktycznym rozwiązaniem jest mrożenie potraw. Większość świątecznych dań świetnie znosi niskie temperatury – żurek, bigos, pasztety czy ciasta można bezpiecznie przechować przez kilka tygodni. Wystarczy dobrze je zapakować i oznaczyć datą mrożenia, by móc sięgnąć po nie w późniejszym czasie, kiedy znów nabierzemy na nie ochoty.

Przerób świąteczne resztki na nowe dania

Warto również pomyśleć o twórczym przetwarzaniu resztek. Z jajek można zrobić pasty kanapkowe lub sałatki, z białej kiełbasy – zapiekanki lub leczo, a z mazurka – bazę do deserów typu trifle. Dzięki kreatywnemu podejściu można nie tylko zminimalizować straty, ale i odkryć nowe, ciekawe smaki.

CSR w praktyce. Oddaj jedzenie z biznesu

Dla przedsiębiorców i gastronomii poświąteczne nadwyżki mogą być okazją do wsparcia lokalnych inicjatyw – przekazanie żywności do banków żywności lub fundacji to nie tylko gest solidarności, ale też forma społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

