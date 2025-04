Orlen ujawnił szczegóły promocji. Kierowcy będą zadowoleni

Kierowcy mogą liczyć na jednorazowy rabat oraz dodatkowy kupon na zakupy. Każdy posiadacz aplikacji Vitay, który zatankuje minimum 30 l paliwa premium Verva lub standardowego Efecta, otrzyma jednorazowy rabat w wysokości 15 zł. Promocja dotyczy wszystkich stacji Orlen na terenie Polski i obowiązuje od 18 kwietnia do 4 maja 2025 r.

Dodatkowy bonus. Jaki?

To jednak nie wszystko. Klienci korzystający z promocyjnego tankowania otrzymają również kupon o wartości 10 zł, do wykorzystania na zakupy w sklepie stacyjnym. Kupon można zrealizować przy kolejnych zakupach za minimum 11 zł. Warto jednak pamiętać, że kupony nie obejmują m.in. wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych oraz alkoholu. Ważność kuponów obowiązuje do 16 maja.

Promocje na majówkę. To już tradycja

W ubiegłym roku Orlen również przygotował atrakcyjną ofertę dla uczestników programu Vitay. Tankowanie było tańsze o 30 gr na litrze, a posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymywali dodatkowy rabat, sięgający łącznie 40 gr na litrze. Promocja była ograniczona do 100 l na cały okres oraz maksymalnie 50 l na jedno tankowanie.

Orlen liderem rynku. Jaka przyszłość czeka paliwa?

Zgodnie z najnowszymi dostępnymi danymi (luty 2025), Orlen pozostaje liderem rynku stacji paliw w Polsce z liczbą 1944 placówek. Drugie miejsce zajmuje BP z 574 stacjami, a trzecie Moya z 504 punktami.

W dłuższej perspektywie koncern dostrzega konieczność transformacji energetycznej. Jak prognozuje Orlen, do 2050 r. udział paliw tradycyjnych, takich jak diesel i benzyna, znacznie się zmniejszy. W Polsce udział diesla w transporcie wyniesie 41 proc., podczas gdy w Niemczech i Austrii spadnie do zaledwie 4 proc. Dla benzyn, prognozowany spadek to z 18 proc. do 5 proc. średnio w regionie.

Paliwa alternatywne przyszłością motoryzacji

W związku z malejącym znaczeniem paliw kopalnych, Orlen zamierza inwestować w rozwój paliw alternatywnych, które z czasem zastąpią tradycyjne gatunki. Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań energetycznych ma zapewnić koncernowi trwałość i konkurencyjność na dynamicznie zmieniającym się rynku.

