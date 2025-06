Nie wszyscy emeryci zapłacą za śmieci. Jest jeden warunek

W ostatnim czasie w wielu gminach w całej Polsce wzrosły stawki za odbiór odpadów. Wzrosty te szczególnie dotykają seniorów, którzy często mieszkają samotnie i utrzymują się z niewielkich emerytur. Dla części z nich istnieje jednak możliwość całkowitego zwolnienia z tej opłaty lub skorzystania z ulg.

Pokrycie kosztów

Choć co do zasady opłatę za śmieci musi ponosić każdy właściciel lub użytkownik mieszkania, niezależnie od wieku, to Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pozwala samorządom wprowadzać wyjątki. Na przykład w Warszawie działa program „Warszawska Pomoc Osłonowa”, który przewiduje częściowe pokrycie kosztów wywozu śmieci dla osób samotnych, których dochód nie przekracza 1940 zł netto. Tacy mieszkańcy mogą otrzymać zasiłek celowy w wysokości co najmniej 50 proc. miesięcznej opłaty.

Z kolei w Katowicach obowiązuje 20-procentowa zniżka dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, a w Gdyni częściowe zwolnienie dotyczy właścicieli domów jednorodzinnych z kompostownikiem. Kryteria przyznawania ulg i zasady składania wniosków różnią się między samorządami.

Pusty dom

Możliwe jest też całkowite uniknięcie opłaty za wywóz odpadów. Dotyczy to sytuacji, gdy w nieruchomości nikt nie mieszka – na przykład emeryt przebywa przez dłuższy czas w sanatorium, domu opieki czy u rodziny. Skoro w lokalu nie powstają odpady, nie ma podstaw do naliczania opłaty.

Aby skorzystać z takiego rozwiązania, należy zgłosić ten fakt do urzędu gminy. Wymagane jest złożenie deklaracji o braku mieszkańców, wskazanie okresu nieobecności oraz przedłożenie odpowiednich dokumentów – na przykład zaświadczenia z placówki medycznej czy kopii biletu. W niektórych przypadkach konieczne jest także oświadczenie potwierdzające niewytwarzanie odpadów.

