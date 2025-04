mObywatel z funkcją, na którą wszyscy czekali. Takiej wygody jeszcze nie było

To nowoczesny sposób nawigacji, który pozwala szybciej zarządzać cyfrowymi dokumentami i korzystać z powiązanych usług. Zmiany ułatwiają obsługę aplikacji i oszczędzają czas użytkowników.

Intuicyjne skróty. Nowy sposób poruszania się po mObywatelu

Aktualizacja aplikacji mObywatel wprowadza uproszczony system nawigacji oparty na skrótach dostępnych bezpośrednio z poziomu dokumentu. Nowa funkcja została zaprojektowana z myślą o wygodzie użytkowników – wszystkie najważniejsze opcje są teraz zgrupowane w jednym miejscu i oznaczone łatwymi do zrozumienia ikonami. Pozwala to na szybkie wykonanie takich akcji jak potwierdzanie danych czy usuwanie dokumentu bez potrzeby przeszukiwania menu.

Zarządzanie dokumentami prostsze niż kiedykolwiek

Dwie kluczowe czynności – „Potwierdź swoje dane” oraz „Usuń dokument” – otrzymały nowe, bardziej dostępne miejsce w interfejsie. Potwierdzanie danych przez kod QR (tzw. metoda kryptograficzna) zyskało dedykowaną ikonę, a usunięcie dokumentu jest teraz możliwe z poziomu listy skrótów – bez konieczności przewijania aplikacji do końca. To znaczne ułatwienie dla każdego, kto korzysta z mObywatela na co dzień.

Bezpośredni dostęp do usług powiązanych z dokumentem

Największą zaletą nowej funkcji jest możliwość natychmiastowego przejścia do usług związanych tematycznie z danym dokumentem. Dzięki skrótom użytkownicy nie muszą już przeszukiwać aplikacji, aby dotrzeć do konkretnej usługi. Przykłady:

mDowód: Zastrzeż PESEL, Mandaty, Wybory

mPrawo jazdy: Punkty karne, Mandaty

Moje pojazdy: Historia pojazdu, Mandaty, Punkty karne

Diia.pl: Powiększ PESEL, Zastrzeż PESEL

Karta dużej rodziny: Partnerzy karty (zniżki KDR)

Legitymacja emeryta-rencisty: E-wizyta w ZUS

Widoczność skrótów zależy od rozmiaru ekranu i systemu operacyjnego. Gdy lista skrótów przekracza dostępną przestrzeń, pojawia się ikona „Pozostałe skróty”, umożliwiająca dostęp do pełnej listy opcji.

Aktualizacja już dostępna. Wdrożenie do 21 kwietnia

Nowa funkcjonalność zaczyna być udostępniana użytkownikom od 16 kwietnia 2025 r., a pełne wdrożenie nastąpi do 21 kwietnia. W przyszłości aplikacja ma otrzymywać kolejne skróty wraz z rozbudową dostępnych usług.

