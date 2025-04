AI wbudowana w telewizor

W latach 40. ubiegłego wieku opisano pierwszy matematyczny model sztucznego neuronu. Nieco później, bo w 1958 roku Frank Rosenblatt opracował perceptron, pierwszy działający model sieci neuronowej, który mógł rozpoznawać wzory. W 1986 roku David Rumelhart, Geoffrey Hinton i Ronalda Williams zaprezentowali skuteczną metodę uczenia wielowarstwowych sieci neuronowych: algorytm wstecznej propagacji. Takie były prapoczątki sztucznej inteligencji. Bez nich nie byłoby wszystkiego tego, co nastąpiło w latach kolejnych.

A wraz z rozwojem mocy obliczeniowej procesorów, dostępem do dużych zbiorów danych oraz lepszymi algorytmami sieci neuronowe poszły o wiele dalej – stały się podstawą tzw. deep learningu. Farmy serwerów przetwarzały terabajty wideo i audio porównując wersje tych samych materiałów w niskiej oraz wysokiej rozdzielczości, ucząc się różnic między nimi, tworząc olbrzymią bazę danych wynikowych i odnajdując różnorodne korelacje.

Na bazie tych danych powstały filtry korygujące błędy poziomu jasności, czerni czy proporcji. Filtry, dzięki którym dziś możemy mówić o sztucznej inteligencję wbudowanej w telewizory. O AI, która nie potrzebuje chmury.

Początek AI w telewizorach Samsunga – rok 2018

Efektem właśnie tej wieloletniej historii było wprowadzenie do sprzedaży w 2018 roku przez firmę Samsung telewizorów QLED 8K, które wykorzystywały technologię inteligentnego skalowania do 8K – działa ona w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

W przypadku inteligentnego skalowania do 8K (upscalingu), jaki mamy w telewizorach QLED 8K, ale także już w telewizorach Samsung Neo QLED Mini LED 4K czy Samsung OLED z 2025 roku, proces ten jest jeszcze bardziej złożony niż w modelach wcześniejszych. Analizowane materiały wideo są poddawane procesowi, który polega na wypełnieniu wolnych przestrzeni pomiędzy pikselami w materiale o niższej rozdzielczości oraz ich uzupełnieniu za pomocą specjalnych algorytmów tak, aby pasowały one do dużego ekranu z większą rozdzielczością. Aby uzyskać jak najlepszą jakość, poprawiana jest też kolorystyka pikseli oraz wyostrzany jest obraz. Wideo w 8K oferuje 4 razy większą rozdzielczość niż w 4K (3840 x 2160) oraz 16 razy więcej niż Full HD (1920 x 1080). Przy tak precyzyjnym wyświetlaniu obrazu każdy piksel ma znaczenie. Im dokładniej zostanie odwzorowany, tym więcej realizmu zobaczą na ekranie widzowie.

Czy widzimy to na ekranie?

Sztuczna inteligencja w telewizorach Samsunga zadba o detale, wyostrzy szczegóły i poprawi ich faktury w miejscach, w których po kompresji pliku linie są zamazane.

Następnie – tam, gdzie jest to konieczne – piksele są przesuwane na krawędziach i cieniowane, co sprawia, że obraz jest czytelniejszy i wyraźniejszy. Pierwszy, drugi, trzeci plan będą widocznie zróżnicowane. Jeżeli na przykład tekst jest rozstrzelony wzdłuż krawędzi, wideo wokół tekstu jest korygowane, by zwiększyć jego czytelność.

W materiale wideo, w którym widać księżyc, funkcja przywracania krawędzi poprawia detale cienia księżyca i zwiększa poziom czerni tła, tym samym poprawiając kontrast. Kolejny proces to redukcja szumu – polega na wyeliminowaniu szumów statycznych, które najczęściej powstają podczas kompresji lub dekompresji plików. Przykładowo mogą to być skaczące punkty, kwadratowe piksele itp.

Nie tylko obraz, także dźwięk

Funkcja Aktywny Wzmacniacz Głosu Pro analizuje dźwięki tła i gdy wykryje hałas z otoczenia podniesie tylko głośność dialogów, a nie całej ścieżki dźwiękowej. Ponadto funkcja AVA Pro zapewni, że nigdy nie przegapimy ani słowa z programu lub filmu.Funkcja Dźwięku Podążającego za Obiektem sprawia, że efekty dźwiękowe są bardziej realistyczne, a dialogi wyraźniejsze, nawet w głośnym otoczeniu. Dźwięk silnika przejeżdżającego motocykla będzie się przemieszczał zgodnie z jego kierunkiem ruchu na ekranie. Jeśli chcemy, aby zamiast czarnego ekranu wyłączonego telewizora, w jego miejscu pojawiła się grafika będziemy mogli wykorzystać AI do generowania dynamicznych, spersonalizowanych obrazów idealnie dopasowanych do ich gustu lub okazji

Nowa era telewizorów z AI

Rok 2025 to początek nowej ery Samsung Vision AI TV i nowe podejście firmy do zadań AI w rozrywce. Teraz zaawansowana sztuczna inteligencja dostosowuje ustawienia obrazu i dźwięku do naszych indywidualnych preferencji i ma zapewnić niezrównane wrażenia.

AI w telewizorach Samsung każdy z nas może też wyszkolić dla siebie w oparciu o trzy podstawowe typy treści: Film, Sport i Ogólne. Sama procedura jest niezwykle prosta i poradzi sobie z nią każdy użytkownik. Przyjazny kreator przeprowadza nas przez poszczególne, prezentowane kolejno kroki konfiguracji, począwszy od resetowania ustawień i wstępnej konfiguracji Trybu dostosowywania AI po zmianę ustawień scen dla kategorii Film, Sport i Ogólne.

Przykładowo, aby zapisać swoje preferencje dla kategorii Film, w wyświetlanych po sobie oknach zaznaczamy te sceny, które charakteryzują się najlepiej odpowiadającym naszym upodobaniom kontrastowi, kolorom i ich tonacji (temperaturze). Identycznie postępujemy w przypadku pozostałych kategorii. Od tej chwili wbudowana w telewizor AI już wie, jak optymalizować poszczególne typy treści, by parametry obrazu odpowiadały naszym oczekiwaniom. Gdy oglądamy film – telewizor automatycznie pokaże obraz w ustawieniach, które nam się podobają, gdy oglądamy sport, rozpozna też, jaki jest to rodzaj sportu i jak np. wygląda piłka w rugby, aby uruchomić algorytm dbający o jej wyraźny obraz podczas szybkiego lotu.

To tylko przykład kilku procesów, z wielu, które zachodzą w telewizorze bez połączenia z chmurą. To także efekt postępu, jakiego dokonał Samsung w zakresie technologii AI, dobrze obrazuje rozwój procesorów zasilających telewizory tej marki.

Dość wspomnieć, że urządzenia należące do pierwszej generacji TV 8K Samsung z możliwościami AI – seria Excellence Line 8K – dysponowały układami Neural Quantum wykorzystującymi 20 sieci neuronowych. W drugiej generacji procesorów, NQ4 AI Gen2, stosowanych w telewizorach Neo QLED QN900C i QN800C, liczba wykorzystywanych sieci wzrosła do 64.

Obecna, najnowsza generacja procesorów – Neural Quantum 8K Gen3 – obsługuje już 512 takich sieci (układy te znalazły zastosowanie w telewizorze Samsung Neo QLED QN900D 2024). Procesor NQ8 AI Gen3 ma 25 razy większą pojemność sieci neuronowej od poprzednika i charakteryzuje się doskonałą wydajnością, przy prędkościach NPU i GPU odpowiednio dwu- i 2,2-krotnie szybszych, a CPU pracuje o 30 proc. szybciej.