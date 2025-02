Nowy okres świadczeniowy 800 plus. ZUS przekazał zaskakujące dane

Od 1 lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze 800 plus w ramach nowego okresu świadczeniowego, który rozpocznie się 1 czerwca br. i potrwa do 31 maja 2026 roku. Jeśli osoby otrzymujące dodatek nadal chcą go pobierać, muszą złożyć wniosek.

800 plus. Ponad 1 mln wniosków

Najlepiej zrobić to do 30 kwietnia, bo dzięki temu uda się zachować ciągłość w wypłacie świadczenia. Okazuje się, że wielu rodziców nie zwleka ze złożeniem wniosku. Z danych przekazanych przez ZUS wynika, że do tej pory wpłynęło już ponad 1,1 mln wniosków na ponad 1,7 mln dzieci.

Osoby, które spóźnią się ze złożeniem wniosku, nie tracą prawa do świadczenia, ale na jego wypłatę będą musiały trochę poczekać. W przypadku złożenia dokumentu w terminie od 1 do 31 maja br. rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do 31 lipca br. z wyrównaniem za czerwiec. Jeśli złożymy wniosek od 1 do 30 czerwca, świadczenie zostanie wypłacone w terminie do 31 sierpnia z wyrównaniem za czerwiec i lipiec. Składając wniosek po 30 czerwca, 800 plus będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Przypomnijmy, że od kilku lat wnioski o 800 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem: portalu informacyjno-usługowego Emp@tia, platformy PUE ZUS, aplikacji mZUS lub bankowości elektronicznej.

W 2024 roku rodzice złożyli 5 mln 193 tys. wniosków o 800 plus. Dotyczyło to 7 mln 918 tys. dzieci. Rok wcześniej było to 5 mln 271 tys. wniosków, co objęło 8 mln 136 tys. dzieci.

W kwietniu przyszłego roku minie 10 lat od wprowadzenia świadczenia 500 plus. W początkowym okresie przysługiwało jedynie na drugie i kolejne dziecko, w 2019 roku rozszerzono je również na pierwsze dziecko. Wraz z początkiem 2024 roku nastąpiła waloryzacja świadczenia do kwoty 800 zł.

Czytaj też:

Idą zmiany w 800 plus. Tusk zapowiada „pilne rozpatrzenie”Czytaj też:

Ograniczenie 800 plus dla Ukraińców. Co Polacy myślą o pomyśle Trzaskowskiego?