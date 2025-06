Od 1 czerwca 800 plus na nowych zasadach. Kluczowa zmiana

Wraz z początkiem czerwca rozpoczął się nowy okres rozliczeniowy programu 800 plus. Od lutego istnieje możliwość składania wniosków o świadczenie. Aby zachować ciągłość w jego wypłacie konieczne było przesłanie dokumentów do końca kwietnia, rodzice, którzy chcą otrzymać świadczenie z wyrównaniem od czerwca, muszą złożyć wniosek najpóźniej do 30 czerwca br. W takim przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłaci środki do końca sierpnia. Jeżeli wniosek zostanie złożony po tym terminie, pieniądze będą przyznawane tylko od miesiąca złożenia dokumentów (bez możliwości wyrównania za wcześniejsze tygodnie).

Kluczowa zmiana w 800 plus

Nowy okres rozliczeniowy, to również zmiany w wypłatach świadczenia dla obcokrajowców. Otrzymywanie 800 plus uzależnione będzie od tego, czy dziecko realizuje obowiązek przygotowania przedszkolnego czy obowiązek szkolny w ramach polskiego systemu edukacji. W praktyce może to oznaczać zmiany w wypłacie świadczenia dla obywateli Ukrainy.

Jak niedawno informował „Fakt", to ZUS będzie weryfikował, czy danej rodzinie należy się prawo do 800 plus. – ZUS będzie weryfikował spełnienie dodatkowego warunku dotyczącego kształcenia dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie oświaty. Dotyczy to dzieci, których pobyt w Polsce uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy– przekazał w rozmowie z gazetą Grzegorz Dyjak z centrali ZUS.

Dyjak podkreślił, że weryfikacja ta będzie miała miejsce przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłacie, począwszy od okresu świadczeniowego, który rozpoczyna się wraz z początkiem czerwca br. Przedstawiciel ZUS zapewnił, że obywatele Ukrainy nie muszą dodatkowo składać żadnych dokumentów, oprócz wniosku o 800 plus.

W kwietniu przyszłego roku minie 10 lat od wprowadzenia 500 plus. Początkowo świadczenie przysługiwało jedynie na drugie i kolejne dziecko, w 2019 roku rozszerzono je również na pierwsze dziecko. Wraz z początkiem ubiegłego roku nastąpiła waloryzacja świadczenia do kwoty 800 zł.

