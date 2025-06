Ruszyło nowe 800 plus. Rodzicom nie trzeba było dwa razy powtarzać

1 czerwca 2025 roku rozpoczął się nowy okres świadczeniowy programu 800 plus. Dla rodziców pobierających świadczenie wiąże się to z koniecznością ponownego złożenia wniosku – taka możliwość istnieje od lutego br.

Ponad 4 mln wniosków ws. 800 plus

Okazuje się, że wielu rodziców nie zwlekało w tym roku ze złożeniem dokumentów. Z danych przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na platformie X wynika, że rodzice i opiekunowie złożyli do tej pory 4,2 mln wniosków na 6,5 mln dzieci.

Przypomnijmy, że aby zachować ciągłość w wypłacie 800 plus, konieczne było przesłanie dokumentów do końca kwietnia. Rodzice, którzy chcą otrzymać świadczenie z wyrównaniem od czerwca, muszą złożyć wniosek najpóźniej do 30 czerwca br. W takim przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłaci środki do końca sierpnia. Jeżeli wniosek zostanie złożony po tym terminie, pieniądze będą przyznawane tylko od miesiąca złożenia dokumentów (bez możliwości wyrównania za wcześniejsze tygodnie).

Od kilku lat wnioski ws. 800 plus przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną. Dokumenty można składać za pośrednictwem takich kanałów jak:

Platforma Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS,

portal Emp@tia,

bankowość elektroniczna,

bezpłatna aplikacja mobilna mZUS.

Z danych, które przytacza RMF wynika, że w zeszłym roku rodzice złożyli 5 mln 193 tys. wniosków, dotyczących 7 mln 918 tys. dzieci. Rok wcześniej odnotowano 5 mln 271 tys. wniosków obejmujących 8 mln 136 tys. dzieci.

W kwietniu 2026 roku minie 10 lat od wprowadzenia 500 plus. Początkowo świadczenie przysługiwało jedynie na drugie i kolejne dziecko, w 2019 roku rozszerzono je również na pierwsze dziecko. Wraz z początkiem ubiegłego roku nastąpiła waloryzacja świadczenia do kwoty 800 zł.

