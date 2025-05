800 plus do zmiany? Zaskakująca opinia Polaków

W przyszłym roku minie 10 lat od wprowadzenia 500 plus, które na początku 2024 roku zostało podniesione do kwoty 800 zł. Co jakiś czas wracają dyskusje dotyczące reformy świadczenia. Nie brakuje głosów, że konieczne jest wprowadzenie kryterium dochodowego, pojawiają się też opinie, że dodatek powinien być powiązany z aktywnością zawodową osób, które go pobierają.

Polacy za powiązaniem 800 plus z aktywnością zawodową

W tej drugiej kwestii głos zabrali Polacy. W sondażu pracowni Opinia24 dla Radia Zet, respondentom postawiono następujące pytanie: „Czy Pana / Pani zdaniem przyszły prezydent powinien podpisać zaproponowaną przez Sejm ustawę w sprawie 800+ tylko dla pracujących rodziców?". Okazuje się, że blisko dwie trzecie badanych (63 proc.) popiera takie rozwiązanie, a tylko co czwarty (25 proc.) uważa, że nowy prezydent nie powinien zgodzić się na taką opcję. 12 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii.

Z badania wynika, że uzależnienie 800 plus od aktywności zawodowej w największym stopniu popierają zwolennicy Trzeciej Drogi (80 proc.), a także Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji (odpowiednio 78 proc. i 70 proc.). Wyraźni mniej głosów na "tak" odnotowano wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości, ale i w tym wypadku jest ich więcej niż w grupie tych, którzy nie popierają takiej opcji (odpowiednio 48 proc. i 38 proc.).

Podobnie rozkładają się głosy, jeśli chodzi o wyborców poszczególnych kandydatów na prezydenta. Największy entuzjazm wykazują głosujący na Szymona Hołownię (80 proc.) oraz wyborcy Rafała Trzaskowskiego (79 proc.). Wśród wyborców Sławomira Mentzena za powiązaniem 800 plus z aktywnością zawodową opowiedziało się niemal 70 proc. badanych. Z kolei głosujący na Karola Nawrockiego – podobnie jak zwolennicy PiS – są podzieleni w tej sprawie (49 proc. na "tak", 38 proc. przeciw).

Badanie zostało zrealizowane przez pracownię Opinia24 na reprezentatywnej próbie 1002 Polaków w wieku 18 lat i więcej w dniach 2-6 kwietnia 2025 roku. Wyniki procentowe zaokrąglono do pełnych wartości.

