800 plus już nie dla bogaczy? Jasna deklaracja ministry rodziny

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk była w wywiadzie dla „Gościa Wydarzeń" w Polsat News pytana była m.in. czy kierowany przez nią resort nie rozważa wprowadzenie kryteriów dochodowych do świadczenia 800 plus. Odpowiedź ministry była jednoznaczna. – Nie pracujemy nad żadnymi zmianami, jeżeli chodzi o program 800 plus. Program 800 plus wpisał się w strukturę polityki społecznej. Wielu rodzinom pozwolił stanąć się na nogi, wpisał się w budżet domowy.

800 plus z programami dochodowymi? Ministra o kosztach

Szefowa resortu rodziny zwróciła uwagę, że wprowadzenie kryteriów dochodowych wiązałoby się z koniecznością pilnowania przez urzędników progów finansowych, co z kolei oznaczałoby dodatkowe koszty dla budżetu. Dziemianowicz-Bąk tłumaczyła, że brak progów dochodowych w 800 plus ma sens, gdyż nie rozbudowuje biurokracji. – Nie wydajemy publicznych pieniędzy na weryfikowanie, czy ktoś już przekroczył (próg – red.) – tłumaczyła ministra.

Dziemianowicz-Bąk przyznała natomiast, że popiera niedawne zmiany związane z powiązaniem wypłacania pieniędzy z 800 plus dla obywateli Ukrainy z obowiązkiem szkolnym.

Można składać wnioski

Przypomnijmy, że od 1 lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyjmuje wnioski o 800 plus w ramach nowego okresu świadczeniowego, który rozpocznie się 1 czerwca br. i potrwa do 31 maja 2026 roku. Jeśli osoby otrzymujące dodatek nadal chcą go pobierać, muszą złożyć wniosek. Najlepiej zrobić to do 30 kwietnia, bo dzięki temu uda się zachować ciągłość w wypłacie świadczenia.

Od kilku lat wnioski o 800 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem: portalu informacyjno-usługowego Emp@tia, platformy PUE ZUS, aplikacji mZUS lub bankowości elektronicznej.

