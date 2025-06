Nowe 800 plus. ZUS apeluje do rodziców o pośpiech

Wraz z początkiem czerwca rozpoczął się nowy okres świadczeniowy programu 800 plus. W związku z tym rodziny pobierające świadczenie muszą ponownie złożyć wniosek. Zakład Ubezpieczeń Społeczny (ZUS) wydał komunikat w tej sprawie, podkreślając, że choć ostateczny termin na złożenie dokumentów upływa z końcem czerwca, to osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, powinny się pospieszyć. Od tego, w którym miesiącu wpłynie wniosek do ZUS-u, zależy bowiem to, za który miesiąc zostanie wypłacone świadczenie.

– Osoby, które wnioski na nowy okres świadczeniowy złożyły do końca kwietnia, pieniądze za pierwszy miesiąc dostaną bez przerw w wypłatach, a więc jeszcze w czerwcu (o ile nie będzie konieczności prowadzenia postępowania wyjaśniającego). Jeśli natomiast ktoś złożył wniosek w maju, pieniądze za czerwiec otrzyma do końca lipca wraz z wypłatą świadczenia za ten miesiąc – czytamy w komunikacie.

Wnioski ws. 800 plus. Dlaczego nie warto zwlekać?

Wypłaty świadczeń na podstawie wniosków poprawnie złożonych w czerwcu nastąpią do końca sierpnia wraz z wyrównaniem za wcześniejsze miesiące. ZUS zwraca jednak uwagę, że osoby, których wnioski wpłyną po czerwcu, nie dostaną wyrównania za wcześniejsze miesiące. Nie dotyczy to oczywiście rodziców, którym dopiero co urodziło się dziecko. Na złożenie wniosku mają oni bowiem trzy miesiące od dnia narodzin dziecka. Jeżeli zrobią to w terminie, otrzymają świadczenie z wyrównaniem.

ZUS szacuje, że w tylko w tym tygodniu wypłacono świadczenia w wysokości 1 mld 379 mln zł dla ponad 1,7 mln dzieci. – Dotychczas przyjęliśmy ponad 4,1 mln wniosków na blisko 6,5 mln dzieci. Obsługa wniosków jest realizowana na bieżąco – informuje Mariusz Jedynak, wiceprezes ZUS.

Wnioski ws. 800 plus można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem: Platformy Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS, bankowości elektronicznej, aplikacji mZUS lub portalu Emp@tia.

W zeszłym roku rodzice złożyli 5 mln 193 tys. wniosków, dotyczących 7 mln 918 tys. dzieci. Rok wcześniej odnotowano 5 mln 271 tys. wniosków obejmujących 8 mln 136 tys. dzieci.

W kwietniu 2026 roku minie 10 lat od wprowadzenia 500 plus. Początkowo świadczenie przysługiwało jedynie na drugie i kolejne dziecko, w 2019 roku rozszerzono je również na pierwsze dziecko. Wraz z początkiem ubiegłego roku nastąpiła waloryzacja świadczenia do kwoty 800 zł.

