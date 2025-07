Odziedziczyłeś mieszkanie i je sprzedałeś? Ten błąd kosztuje fortunę

Sprzedaż nieruchomości odziedziczonej w spadku może wiązać się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego. Jeżeli do odpłatnego zbycia doszło przed upływem pięciu lat od końca roku, w którym nastąpiło nabycie, konieczne jest rozliczenie dochodu i złożenie deklaracji PIT-39 do 30 kwietnia. Dotyczy to również sytuacji, gdy spadkobierca został wcześniej zwolniony z podatku od spadków i darowizn.

Podatek od sprzedaży nieruchomości

Podatek PIT wynosi 19% i jest naliczany od dochodu, czyli różnicy między przychodem a kosztami jego uzyskania, powiększonej o ewentualne odpisy amortyzacyjne. Przychodem jest cena sprzedaży nieruchomości pomniejszona o np. koszty notarialne. Jeśli cena została sztucznie zaniżona, fiskus ma prawo przyjąć wartość rynkową.

W przypadku sprzedaży nieruchomości pochodzącej ze spadku, do kosztów można zaliczyć podatek od spadków i darowizn, spłacone długi spadkowe oraz roszczenia o zachowek – proporcjonalnie do wartości sprzedawanej nieruchomości. Na przykład przy wartości całego spadku wynoszącej 1 mln zł i wartości sprzedawanej nieruchomości 500 tys. zł, udział procentowy wynosi 50%. Jeśli zapłacony podatek od spadku to 197 603,10 zł, kosztem uzyskania przychodu będzie 98 801,55 zł.

Zwolnienie z podatku

Gdy osoba sprzedająca była zwolniona z podatku od spadków i darowizn, dochód wylicza się jako różnicę między przychodem a kosztami, powiększoną o amortyzację. Sprzedając nieruchomość za 500 tys. zł, przy kosztach 11 903,55 zł, dochód wynosi 488 096,45 zł. Podatek dochodowy sięga wówczas 92 738,33 zł.

Zwolnienie z podatku PIT jest możliwe, jeśli przychód ze sprzedaży przeznaczy się na cele mieszkaniowe, np. spłatę kredytu hipotecznego, zakup nowego lokum, mebli czy sprzętu AGD. Zwolnienie wylicza się proporcjonalnie. Warunkiem jest udokumentowanie wydatków w ciągu trzech lat od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż.

Minister Finansów potwierdził, że spłata kredytu (również refinansowego) wraz z odsetkami może być uznana za wydatek mieszkaniowy. Całkowite zwolnienie z podatku dochodowego możliwe jest wtedy, gdy całość przychodu zostanie wykorzystana na ten cel. Jednak osoby posiadające już nieruchomość niespełniającą warunków ulgi – zapłacą 19% podatku.

