Dofinansowanie na dach 2025. Kto skorzysta, a kto już nie?

Planujesz wymianę dachu w 2025 roku i zastanawiasz się, czy przysługuje Ci dofinansowanie? Dostępność wsparcia zależy od programu, lokalizacji oraz przeznaczenia budynku. Sprawdź, jakie możliwości oferują instytucje takie jak ARiMR, NFOŚiGW i gminy.

Wymiana dachów

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadziła w latach 2022–2024 program wsparcia dla rolników na wymianę dachów z azbestu w budynkach służących produkcji rolnej. Dotacja wynosiła do 20 tys. zł, przy stawce 40 zł za m² i maksymalnej powierzchni 500 m². Przewidziano też zaliczki do 50 proc. wartości wsparcia. W 2025 roku nie ma jednak nowych naborów – obowiązuje wyłącznie przedłużenie terminu realizacji wcześniej podpisanych umów do końca grudnia 2025 roku. Możliwe, że program zostanie w przyszłości włączony do ogólnopolskiego programu usuwania azbestu.

Z kolei program „Czyste Powietrze” nie przewiduje dopłat do samego pokrycia dachowego, ale pozwala sfinansować materiały termoizolacyjne, ocieplenie dachu oraz jego wykończenie. Warunki kwalifikacji warto sprawdzić w lokalnym punkcie konsultacyjnym.

Dla właścicieli budynków gospodarczych z eternitem dostępne są lokalne programy finansowane przez NFOŚiGW. Niektóre z nich umożliwiają pokrycie do 100 proc. kosztów demontażu, transportu i utylizacji azbestu. Wnioski składa się w urzędzie gminy lub miasta.

Kilka form wsparcia

Jeśli chodzi o budynki mieszkalne, można skorzystać z kilku form wsparcia. Gminy i miasta często oferują bezpłatny odbiór eternitu. Dodatkowo, ulga termomodernizacyjna pozwala odliczyć wydatki związane z wymianą dachu od podatku dochodowego. Program „Czyste Powietrze” wspiera tylko prace termoizolacyjne.

Aby uzyskać dofinansowanie, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy, wojewódzkim funduszu lub wykazać wydatki w zeznaniu podatkowym. Terminy różnią się w zależności od lokalizacji. Usunięcie azbestu jest obowiązkowe do 2032 roku. Musi być zgłoszone i przeprowadzone przez uprawnioną firmę – samodzielne usuwanie grozi grzywną.

