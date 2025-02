Termin minął, a azbest wciąż zalega! Eksperci ostrzegają przed konsekwencjami

Usunięcie wszystkich wyrobów azbestowych w Polsce do końca 2032 roku jest celem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 2003 roku. Jednak zdaniem ekspertów tempo prac jest zbyt wolne, a wielu właścicieli budynków nie stać na wymianę pokryć dachowych. „Jeżeli tempo prac nie zostanie przyspieszone, a właściciele budynków nie otrzymają wsparcia finansowego na nowe pokrycia dachowe, będzie ciężko wywiązać się z ustaleń ustawodawców” – mówi w rozmowie z Wirtualną Polską przedstawiciel firmy EUROUTIL, zajmującej się utylizacją azbestu.

8 milionów ton azbestu na dachach i elewacjach

Aby monitorować postęp w eliminacji tej niebezpiecznej substancji, wprowadzono tzw. Bazę Azbestową. Wynika z niej, że w Polsce nadal zalega ponad 8 mln ton azbestu, głównie na dachach budynków mieszkalnych i gospodarczych, elewacjach oraz w instalacjach wodociągowych.

Osoby posiadające wyroby zawierające azbest były zobowiązane do złożenia oceny ich stanu technicznego do 31 stycznia 2025 roku. Właściciele nieruchomości powinni dostarczyć dokumenty do urzędu gminy, a przedsiębiorcy – do marszałka województwa. Brak zgłoszenia grozi wysokimi karami.

Kary za niezgłoszenie azbestu – nawet 20 tys. zł grzywny

Zgodnie z Prawem ochrony środowiska, za brak deklaracji dotyczącej obecności azbestu może grozić grzywna. Urząd Gminy Wola Uhruska informuje, że kara może wynosić nawet 20 tys. zł.

Usuwanie eternitu jest zabronione dla osób prywatnych. Prace związane z demontażem i utylizacją muszą być wykonywane przez wykwalifikowane firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. Strefa prac powinna być odpowiednio oznakowana i zabezpieczona przed dostępem osób postronnych. „Azbest wywołuje pylicę azbestową, dlatego każdy człowiek powinien być świadomy ryzyka wynikającego z kontaktu z tym materiałem” – ostrzega w rozowie z WP firma EUROUTIL.

Podczas demontażu azbest jest nawilżany, by ograniczyć unoszenie się niebezpiecznych włókien, następnie szczelnie pakowany i transportowany na specjalne składowiska odpadów niebezpiecznych.

Ile kosztuje usunięcie azbestu?

Koszt usunięcia eternitu zależy od powierzchni dachu oraz rodzaju materiału. Szacuje się, że usunięcie eternitu z dachu o powierzchni 160 m² kosztuje od 25 do 40 zł/m², co oznacza, że całkowita kwota może wynosić od 4 do 6,4 tys. zł.

Osoby posiadające azbest mogą sprawdzić dostępność dotacji na jego usunięcie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oraz w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Według Bazy Azbestowej największe ilości zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest znajdują się w województwach mazowieckim (1,67 mln ton), lubelskim (1,26 mln ton) oraz wielkopolskim (875 tys. ton).

