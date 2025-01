Za te choroby ZUS wypłaca odszkodowanie. Nawet 25 tys. zł

Choroby zawodowe są wynikiem szkodliwych czynników występujących w miejscu pracy lub sposobu wykonywania pracy. Schorzenia uznawane za choroby zawodowe mogą zostać rozpoznane zarówno w okresie zatrudnienia, jak i po zakończeniu pracy.

Choroby zawodowe. Lista jest długa

Listę wszystkich chorób określa Rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych. Należą do nich:

choroby zakaźne i pasożytnicze (m.in. gruźlica, AIDS, borelioza),

choroby skóry (m.in. alergiczne kontaktowe zapalenie skóry),

pylice płuc (m.in. pylica azbestowa i węglowa),

choroby wywołane czynnikami chemicznymi,

choroby układu oddechowego (m.in. astma zawodowa, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych),

choroby spowodowane promieniowaniem (m.in. przewlekłe zmiany popromienne skóry),

nowotwory zawodowe,

choroby zawodowe układu ruchu,

choroby neurologiczne.

Jak zauważa Wirtualna Polska, niektóre schorzenia, jak np. ostre zatrucia substancjami chemicznymi czy reakcje alergiczne, mogą być rozpoznane w ciągu kilku dni od narażenia na czynnik, który je wywołuje. Z drugiej strony nowotwory czy przewlekłe zmiany popromienne, mogą być uznane za choroby zawodowe nawet wiele lat po zakończeniu pracy.

Osoba, która ma stwierdzoną chorobę zawodową, może ubiegać się m.in. o zasiłek chorobowy w wysokości 100 proc. wynagrodzenia, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę szkoleniową. Można także wnioskować do ZUS-u o dodatek pielęgnacyjny lub jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.

Do końca marca br. kwota odszkodowania to 1 431 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku. Dla osób niezdolnych do pracy i wymagających opieki świadczenie wynosi 25 044 zł. W przypadku śmierci pracownika członkom rodziny przysługuje 128 799 zł.

Procedura zgłoszenia choroby zaczyna się od powiadomienia powiatowego inspektora sanitarnego i okręgowego inspektora pracy (dokonuje tego pracodawca, lekarz lub pracownik). Po badaniach i analizie dokumentów lekarz wydaje orzeczenie o chorobie zawodowej lub jej braku. Jeśli będzie ono niekorzystne dla pracownika, ma on prawo odwołać się od decyzji.

