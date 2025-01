ZUS wysyła PIT-y. Na zwrot nadpłaty poczekasz tylko kilka dni

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął doroczną wysyłkę deklaracji PIT do świadczeniobiorców. Dokumenty takie jak PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 trafią do ponad 10,4 mln osób, które w 2024 roku pobierały świadczenia z ZUS. Akcja potrwa do końca lutego, a dzięki niej odbiorcy będą mogli sprawdzić swoje nadpłaty podatkowe.

Zgodnie z informacjami podanymi przez ZUS, większość z tych dokumentów otrzymają emeryci i renciści. Pozostałe trafią do osób, które korzystały z innych świadczeń, takich jak zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy opiekuńcze.

Kto otrzyma jaki PIT?

Deklaracja PIT-40A jest przeznaczona dla emerytów, rencistów oraz osób pobierających świadczenia przedemerytalne i nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, pod warunkiem, że w 2024 roku otrzymywali oni świadczenia z ZUS przez cały rok. Obejmuje to również emerytów i rencistów mieszkających za granicą w krajach, z którymi Polska ma umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

PIT-11A trafi do osób, które pobierały inne świadczenia z ZUS, takie jak zasiłki chorobowe czy macierzyńskie. Tę deklarację otrzymają także osoby, które złożyły oświadczenia o wspólnym rozliczaniu z małżonkiem lub zdecydowały się na wyższą skalę podatkową.

PIT-11 jest z kolei przeznaczony dla osób, które w 2024 roku pobierały świadczenia należne po osobach zmarłych, alimenty potrącane ze świadczeń czy środki przeznaczone na zaspokojenie potrzeb rodziny w przypadku rozdzielności majątkowej.

Zwrot nadpłaty podatku

Świadczeniobiorcy, którzy mają nadpłatę podatku, otrzymają zwrot od urzędu skarbowego. Pierwsze wypłaty zaczną się 16 lutego, a maksymalny czas oczekiwania wyniesie 45 dni. W praktyce jednak większość zwrotów trafia do świadczeniobiorców znacznie wcześniej.

ZUS przypomina również, że emeryci i renciści mogą skorzystać z odliczeń podatkowych w deklaracjach PIT-37 lub PIT-36, które należy złożyć do 30 kwietnia. Dodatkowo każdy świadczeniobiorca ma możliwość przekazania 1,5% podatku na organizacje pożytku publicznego.

