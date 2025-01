Możesz odzyskać nawet 1520 zł w PIT. Sprawdź, jak skorzystać z ulgi

Ulga na internet to jedno z najprostszych i najszerszych odliczeń dostępnych w rocznym rozliczeniu PIT. Każdy podatnik, który ponosi koszty związane z dostępem do sieci, może odliczyć nawet 760 zł rocznie. Dla małżeństw rozliczających się wspólnie, ulga wzrasta do 1520 zł rocznie, co oznacza możliwość odliczenia łącznie aż 3040 zł w ciągu dwóch lat.

Ulga dostępna dla wszystkich

Prawo do ulgi na internet przysługuje każdemu podatnikowi w Polsce, niezależnie od formy rozliczenia – papierowego czy elektronicznego. Aby skorzystać z odliczenia, należy posiadać rachunki potwierdzające wydatki na internet. Co ważne, ulga może być stosowana tylko przez dwa następujące po sobie lata podatkowe.

Jeżeli roczny koszt internetu wynosi mniej niż 760 zł, można odliczyć całą kwotę. Jeśli wynosi więcej, maksymalna kwota odliczenia to właśnie 760 zł na osobę. W przypadku wspólnego rozliczania się małżonków, każdy z nich odlicza połowę kosztów, przy czym łączna suma nie może przekroczyć 1520 zł rocznie.

Przykład: Małżeństwo płaci za internet 80 zł miesięcznie (960 zł rocznie). Mogą odliczyć 760 zł w PIT jednego małżonka i 200 zł w PIT drugiego.

Co potrzebujesz do odliczenia?

Aby skorzystać z ulgi internetowej, konieczne jest posiadanie dokumentów potwierdzających wydatki, takich jak faktury lub rachunki. Jeśli internet jest częścią pakietu (np. z telewizją kablową lub telefonem), na dokumencie powinna być wyraźnie wyszczególniona kwota za korzystanie z sieci.

Ulga internetowa powinna być wpisana w załączniku PIT/O. Rozliczając się przez system Twój e-PIT, nie trzeba dostarczać dokumentów do urzędu skarbowego, ale należy je zachować na wypadek kontroli. W przypadku weryfikacji urzędnicy mogą poprosić o przedstawienie rachunków.

Ulga na internet to doskonały sposób na zmniejszenie obciążeń podatkowych i oszczędność pieniędzy. Warto skorzystać z tego odliczenia, pamiętając o zachowaniu odpowiedniej dokumentacji.

Czytaj też:

Idą zmiany w 800 plus. Tusk zapowiada „pilne rozpatrzenie”Czytaj też:

Ograniczenie 800 plus dla Ukraińców. Co Polacy myślą o pomyśle Trzaskowskiego?