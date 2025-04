Nie chcesz przerwy w wypłacie 800 plus? To ostatni moment na złożenie wniosku

ZUS wydał komunikat, w którym przypomina, że aby zachować gwarancję wypłaty 800 plus bez żadnej przerwy, należy złożyć wniosek do 30 kwietnia br. – Złożenie wniosku do końca czerwca 2025 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2025 r. Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2025 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku – wyjaśnia ZUS.

800 plus. Niebawem nowy okres rozliczeniowy

Przypomnijmy, że nowy okres rozliczeniowy 800 plus rozpocznie się wraz z początkiem czerwca. Złożenie wniosku po 30 kwietnia nie oznacza, że pieniądze przepadną. Stanie się tak w sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony później niż pod koniec czerwca. Jeśli natomiast dokumenty wpłyną w czerwcu, to wypłata 800 plus nastąpi, ale z opóźnieniem (przelew nadejdzie najpóźniej do końca sierpnia z wyrównaniem za czerwiec i lipiec). Jeśli rodzic złoży wniosek 1 lipca nie otrzyma już wyrównania za poprzedni miesiąc. Prawo do świadczenia będzie przysługiwało od momentu złożenia dokumentów, co w praktyce oznacza, że wniosek złożony w lipcu będzie oznaczał wypłatę świadczenia od lipca. Analogicznie, wniosek złożony w sierpniu oznacza wypłatę od sierpnia, bez wyrównania za czerwiec i lipiec.

Od kilku lat wnioski ws. 800 plus można składać jedynie drogą elektroniczną, np. za pomocą profilu na PUE ZUS (eZUS), za pośrednictwem bankowości elektronicznej, czy za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Z danych ZUS, które przytacza RMF FM wynika, że w zeszłym roku rodzice złożyli 5 mln 193 tys. wniosków ws. 800 plus. Dotyczyło to 7 mln 918 tys. dzieci. Rok wcześniej było to 5 mln 271 tys. wniosków, co objęło 8 mln 136 tys. dzieci.

1 kwietnia 2026 roku minie 10 lat od wprowadzenia świadczenia 500 plus. W początkowym okresie przysługiwało jedynie na drugie i kolejne dziecko, w 2019 roku rozszerzono je również na pierwsze dziecko. Wraz z początkiem ubiegłego roku nastąpiła waloryzacja świadczenia do kwoty 800 zł.

