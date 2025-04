Mamy najnowsze dane ws. renty wdowiej. Martwi jedna rzecz

Wraz z początkiem tego roku weszły w życie przepisy dotyczące renty wdowiej. To połączenie renty rodzinnej z innym świadczeniem, np. emeryturą lub rentą z tytułu niezdolności do pracy.

Dotychczas owdowiała osoba musiała zdecydować czy pobiera swoją emeryturę, czy rentę rodzinną po zmarłym małżonku (wynosiła ona maksymalnie 85 proc. świadczenia zmarłego). Wskutek zmian można wybrać do wypłaty 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia, bądź 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej.

Renta wdowia. Co zrobić, by otrzymać?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przypomina, że warunki uzyskania renty wdowiej są następujące:

osiągnięcie wieku emerytalnego – co najmniej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,

pozostanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka, wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego,

nabycie prawa do renty rodzinnej nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnieciem wieku emerytalnego – kobieta może starać się o rentę, jeśli została wdową nie wcześniej niż w wieku 55 lat, a mężczyzna, jeśli został wdowcem nie wcześniej niż w wieku 60 lat,

wdowa lub wdowiec nie mogą być obecnie w związku małżeńskim.

Nabór wniosków o rentę wdowią rozpoczął się 1 stycznia br. Z danych przekazanych „Wprost" przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że do połowy kwietnia złożono 796 858 dokumentów, z czego zdecydowaną większość, bo niemal 700 tys. wpłynęło do ZUS. Niemal 90 tys. wniosków złożono do KRUS, a do Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA i Wojskowego biura emerytalnego odpowiednio 4 280 i 3 092. Zaledwie 425 wniosków otrzymało Biuro Emerytalne Służby Więziennej.

Prawie 800 tys. wniosków. Tylko 10 proc. od wdowców

Resort zwraca uwagę, że zdecydowana większość wniosków, które wpłynęły do ZUS pochodzi od kobiet. – Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekazanych 18 kwietnia br. 90 proc. wszystkich wniosków stanowiły złożone przez kobiety, zaś 10 proc. przez mężczyzn. Resort pracy nie posiada danych dotyczących płci wnioskodawców z innych organów rentowych, ale biorąc pod uwagę przeważającą ilość wniosków przetwarzanych przez ZUS, proporcje te mogą być bardzo podobne – informuje nas biuro prasowe Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przed miesiącem szefowa resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk apelowała do mężczyzn o zainteresowanie nowym świadczeniem. – Szanowni panowie, wdowcy, także wam przysługuje to świadczenie. Spróbujcie się zainteresować, udać się do ZUS – powiedziała w „Porannej rozmowie RMF FM" ministra rodziny.

Wnioski o rentę wdowią można złożyć elektronicznie za pośrednictwem portalu PUE/eZUS, bądź w tradycyjnej formie papierowej (wniosek można złożyć w dowolnej placówce ZUS lub przesłać pocztą).

Pierwsze wypłaty renty wdowiej planowane są na lipiec.

