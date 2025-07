Rekordowe wypłaty z ZUS dla seniorów. Takiej czternastej jeszcze nie było

We wrześniu 2025 roku emeryci i renciści mogą spodziewać się rekordowej czternastej emerytury. Jak zapowiedziało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wypłaty rozpoczną się zgodnie z harmonogramem ZUS. Świadczenie trafi do seniorów automatycznie, bez konieczności składania wniosków, podobnie jak w poprzednich latach. Pełna kwota czternastki wyniesie 1878,91 zł brutto – tyle, ile aktualnie wynosi minimalna emerytura.

Czternasta emerytura

Czternastka to dla wielu seniorów istotne wsparcie finansowe, zwłaszcza w obliczu rosnących kosztów życia. Z pełnej kwoty skorzystają osoby pobierające emeryturę lub rentę nieprzekraczającą 2900 zł brutto miesięcznie. W przypadku wyższych świadczeń obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę” – kwota czternastki zostanie pomniejszona o nadwyżkę. Minimalna wypłata to 50 zł brutto, niższe świadczenia nie będą realizowane.

Osoby otrzymujące emeryturę wyższą niż 4678,91 zł brutto nie kwalifikują się do czternastej emerytury. Dotyczy to również tych, których prawo do świadczeń zostało zawieszone na dzień poprzedzający wypłatę, jak również niektórych pobierających świadczenie przedemerytalne, które przekroczyły limit dorabiania. W przypadku wdów i wdowców ZUS sumuje rentę rodzinną z podstawowym świadczeniem, co także może skutkować przekroczeniem progu i utratą prawa do czternastki.

Ważne jest, że czternasta emerytura nie podlega zajęciom komorniczym ani nie wpływa na ustalanie prawa do pomocy społecznej czy dodatku 500+ dla niesamodzielnych. Świadczenie nie pomniejsza też prawa do świadczeń alimentacyjnych. Obowiązkowe będą jedynie składka zdrowotna i zaliczka na podatek dochodowy.

Komu przysługuje "czternastka"?

Od 2023 roku czternastka jest stałym elementem systemu świadczeń emerytalnych – zgodnie z ustawą z 26 maja 2023 r. Co roku Rada Ministrów określa termin wypłaty, który musi zostać ogłoszony do końca października. W 2025 roku będzie to wrzesień, a świadczenie zostanie przekazane razem z regularną wypłatą emerytury lub renty – w terminach: 1, 5, 6, 10, 15, 20 lub 25 dnia miesiąca.

Dodatkowe świadczenie przysługuje wielu grupom: emerytom, rencistom, rolnikom, funkcjonariuszom służb mundurowych, nauczycielom, osobom pobierającym renty socjalne i przedemerytalne, a także kombatantom. Warunkiem otrzymania czternastki jest posiadanie prawa do świadczenia w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty.

