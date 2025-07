Waloryzacja emerytur do zmiany. Nawrocki chce nowego systemu

Karol Nawrocki, prezydent elekt, jeszcze podczas kampanii wyborczej obiecywał seniorom zmiany w zasadach waloryzacji emerytur. Zapowiedział, że już pierwszego dnia urzędowania skieruje do Sejmu projekt ustawy w tej sprawie. Celem jest wprowadzenie systemu, który zagwarantuje emerytom coroczną podwyżkę w wysokości minimum 150 zł brutto – niezależnie od warunków gospodarczych.

Obecnie wysokość waloryzacji uzależniona jest od średniorocznej inflacji dla gospodarstw emeryckich i rencistów oraz od przynajmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Oznacza to, że podwyżki świadczeń są ściśle powiązane z sytuacją ekonomiczną kraju i poziomem cen. Nowy system ma to zmienić – wskaźnik waloryzacji ma być zawsze wyższy od inflacji, co ma chronić realną wartość świadczeń.

W praktyce, jeśli zapowiadane zmiany wejdą w życie, najniższa emerytura w 2026 roku może wynieść 2028,91 zł brutto. Dla porównania, obecnie minimalne świadczenie to 1878,91 zł. Zmiana oznaczałaby stały wzrost o 150 zł brutto rocznie. Co istotne, stała kwota waloryzacji bardziej odczuwalna będzie dla osób pobierających najniższe świadczenia – procentowy wzrost w ich przypadku będzie największy. Propozycja ma objąć nie tylko emerytów, ale też rencistów, osoby otrzymujące renty socjalne i renty rodzinne.

Dotychczasowy system waloryzacji nie przewidywał minimalnej kwoty podwyżki. Oparty był wyłącznie na wskaźnikach ekonomicznych. Nowe rozwiązanie wprowadziłoby więc istotną zmianę w polityce społecznej.

Planowana reforma będzie miała również wpływ na finanse państwa. Według szacunków tegoroczna waloryzacja świadczeń kosztowała około 22,8 miliarda złotych. Wprowadzenie stałej podwyżki dla wszystkich emerytów i rencistów może zwiększyć wydatki o kolejne 1,2 miliarda zł.

Projekt ustawy ma zostać złożony 6 sierpnia, w dniu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Choć tempo zapowiadanych zmian jest szybkie, propozycja musi przejść pełną procedurę legislacyjną – uzyskać akceptację Sejmu i Senatu. Możliwe są również poprawki lub sprzeciw w trakcie prac parlamentarnych.

