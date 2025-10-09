Emerytura w mObywatelu: jeden ekran, wszystkie konta i prognoza

Trwają przygotowania do uruchomienia w aplikacji mObywatel funkcji, która pozwoli sprawdzić w jednym miejscu zarówno hipotetyczną emeryturę, jak i środki zgromadzone w prywatnych programach emerytalnych. To rezultat ustawy już obowiązującej, której praktyczne zastosowanie zaplanowano na 1 stycznia 2026 r. Za integrację danych i ich prezentację odpowiadają ZUS oraz Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Informatyki.

Informacje w aplikacji

Po rezygnacji z budowy Centralnej Informacji Emerytalnej postanowiono, że od początku 2026 r. to ZUS, wspólnie z resortem cyfryzacji i COI, będzie agregował informacje o produktach emerytalnych i udostępniał je użytkownikom. Zamiast oddzielnego logowania do każdego podmiotu prowadzącego IKE, IKZE czy PPK, dane mają być prezentowane w jednym miejscu — w mObywatelu, za pośrednictwem ZUS.

Ministerstwo Cyfryzacji wyjaśnia, że ZUS uzyskał uprawnienie do pozyskiwania elektronicznych informacji o produktach emerytalnych danej osoby. Jednocześnie MC i COI odpowiadają za wdrożenie usługi w aplikacji, w tym za przygotowanie podglądu stanu konta emerytalnego i hipotetycznej emerytury. Na ten moment trwają uzgodnienia co do szczegółowego zakresu danych dostępnych w mObywatelu. ZUS informuje, że przygotowuje się do wdrożenia nowych przepisów.

Kluczową kwestią pozostaje kompletność obrazu. Obowiązek przekazywania informacji dotyczy Polskiego Funduszu Rozwoju, który zarządza Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Natomiast instytucje prowadzące IKE, IKZE, PPE oraz OFE będą mogły przekazywać dane dobrowolnie. Oznacza to, że pełen zakres informacji będzie uzależniony od współpracy prywatnych podmiotów oraz zgód samych użytkowników.

Wstępne rozmowy

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych deklaruje zainteresowanie włączeniem się w projekt i prowadzi wstępne rozmowy z Ministerstwem Cyfryzacji i ZUS. Podkreśla zarazem, że do uzgodnienia pozostają zakres, forma i tryb przekazywania danych, a wyzwaniem będzie także pozyskiwanie zgód członków OFE. Według IGTE możliwość wglądu w zbiorcze informacje o zabezpieczeniu emerytalnym ułatwi monitorowanie przygotowań do emerytury oraz będzie miała walor edukacyjny i motywacyjny.

Resort cyfryzacji zaznacza, że dokładny termin udostępnienia pierwszych funkcji zostanie określony po rozpoczęciu prac wdrożeniowych, możliwych po 1 stycznia 2026 r. Obecnie prognozę emerytury można sprawdzić na PUE ZUS, a stan środków w IKE, IKZE i PPE — po zalogowaniu do właściwych instytucji. Wyjątkiem jest PPK, gdzie saldo dostępne jest również poprzez oficjalny serwis programu.

Czytaj też:

14. emerytura. Niektórzy seniorzy nie dostaną ani złotówkiCzytaj też:

Kto dostanie emeryturę z rekompensatą? To dodatkowe pieniądze