Kto dostanie emeryturę z rekompensatą? To dodatkowe pieniądze

Seniorzy, którzy osiągną wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), mogą zrezygnować z pracy zawodowej i przejść na emeryturę. W Polsce jednak istnieje wiele innych świadczeń, które przysługują określonym grupom osób. Jednym z nich jest emerytura z rekompensatą. Tego rodzaju świadczenie przysługuje tylko pracownikom, którzy pracowali w pełnym wymiarze czasu w branżach o dużej szkodliwości dla zdrowia.

Dla kogo emerytura z rekompensatą?

Eemerytura z rekompensatą przysługuje osobom, które wykonywały pracę w tzw. szkodliwych warunkach. Czyli jakich? Za takie uznawane sa branże chemiczna, górnicza, energetyczna czy hutnicza. O rekompensatę ze względu na szczególne warunki pracy mogą starać się również zawodowi żołnierze, policjanci, strażacy, dziennikarze czy pracownicy organów kontroli państwowej.

Kryteria do emerytury z rekompensatą

Aby przejść na tego rodzaju świadczenie trzeba spełniać ściśle określone warunki: urodzić się po 1948 roku i do 1 stycznia 2009 roku przynajmniej 15 lat pracować w warunkach szkodliwych. Musi to być praca wykonywana w pełnym wymiarze godzin. Do okresu uprawniającego do przejścia na emeryturę z rekompensatą nie są wliczane okresy, w których pracownicy przebywali na urlopach macierzyńskim, wychowawczym, dla poratowania zdrowia. Nie wlicza się również służba wojskowa czy urlop bezpłatny. Od 15 lat odliczane są także zwolnienia lekarskie.

Gdzie złożyć wniosek o emeryturę z rekompensatą?

Jeśli spełniamy warunki programy, możemy w oddziale ZUS złożyć wniosek o przejście na tego rodzaju świadczenie. To może być nawet kilkaset zł dodatkowo miesięcznie.

