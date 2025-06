Chińska gospodarka traci rozpęd. Ceny znów w dół

W maju 2025 r. chińska gospodarka odnotowała najgłębszy od prawie dwóch lat spadek cen producentów. Jak poinformowało Narodowe Biuro Statystyczne Chin, wskaźnik PPI obniżył się aż o 3,3 proc. w porównaniu z majem ubiegłego roku. To wynik gorszy niż w kwietniu, kiedy odnotowano spadek na poziomie 2,7 proc., i zarazem najniższy od 22 miesięcy.

Inflacja konsumencka

Również inflacja konsumencka pozostaje na ujemnym poziomie. W ujęciu rocznym CPI spadła w maju o 0,1 proc., tak jak w kwietniu. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny konsumpcyjne obniżyły się o 0,2 proc., co było zgodne z oczekiwaniami analityków.

Ekonomiści zwracają uwagę, że deflacja w Chinach utrwala się mimo podejmowanych przez władze działań stymulujących. Jednym z najbardziej wyrazistych objawów słabego popytu jest trwająca wojna cenowa w branży motoryzacyjnej. Zwiększona konkurencja zmusza producentów do dalszego obniżania cen, co w dłuższej perspektywie wpływa negatywnie na kondycję całego sektora. Chińskie władze wezwały już do zakończenia tych praktyk.

Kryzys gospodarczy

Na problemy gospodarcze nakłada się także kryzys na rynku nieruchomości. Choć wcześniej sygnalizowano oznaki stabilizacji, obecnie ceny nowych domów przestały rosnąć. Niepewność związana z rynkiem pracy oraz obawy o przyszłość skłaniają konsumentów do wstrzymywania decyzji o zakupie mieszkań i rezygnacji z dużych inwestycji.

Mimo niewielkiej poprawy bazowego wskaźnika inflacji – po wyłączeniu cen energii i żywności wzrósł on w maju do 0,6 proc. rok do roku wobec 0,5 proc. w kwietniu – eksperci zachowują ostrożność. Uważają, że zmiana ma charakter tymczasowy i spodziewają się dalszego utrzymywania presji deflacyjnej w bieżącym i przyszłym roku. Główną przyczyną ma być nadmiar mocy produkcyjnych w gospodarce.

Coraz więcej analityków przewiduje, że Ludowy Bank Chin będzie musiał zareagować dodatkowymi obniżkami stóp procentowych oraz działaniami zwiększającymi płynność w sektorze finansowym. Bez poprawy popytu wewnętrznego i odbudowy zaufania wśród inwestorów skuteczność tych działań może jednak okazać się ograniczona.

