Emerytura po rodzicach? Rząd szykuje historyczne zmiany

Dzieci zmarłych medalistów olimpijskich mogą zyskać prawo do przejęcia świadczenia po rodzicach. Projekt nowelizacji ustawy przygotowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zakłada możliwość dziedziczenia tzw. emerytury olimpijskiej. To rozwiązanie nie było dotąd obecne w polskim systemie emerytalnym.

Dziedziczenie emerytury

Według założeń projektu, po śmierci sportowca pobierającego emeryturę olimpijską świadczenie nie wygasałoby automatycznie, jak ma to miejsce obecnie. Zamiast tego, przysługiwałoby dzieciom zmarłego medalisty – i to w pełnej wysokości. Nie oznacza to jednak, że każda osoba będzie miała do niego prawo. Zmiany obejmą wyłącznie potomstwo sportowców, którzy zdobyli złoty medal na igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych.

Aktualnie po śmierci uprawnionego sportowca wsparcie finansowe zostaje całkowicie wstrzymane. Nowe przepisy mają to zmienić. Projekt przewiduje, że dzieci mogłyby otrzymać świadczenie w takiej samej wysokości, jaką pobierali ich rodzice. Nie wiadomo jeszcze, czy wypłaty będą przyznawane automatycznie, czy też pojawią się dodatkowe warunki – takie jak wiek dziecka lub sytuacja materialna.

Emerytura olimpijska

Od stycznia 2025 roku wysokość emerytury olimpijskiej wynosi 4967,95 zł brutto miesięcznie. Świadczenie to jest zwolnione z podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Oznacza to, że cała kwota trafia bezpośrednio do beneficjenta. Obecnie otrzymuje je blisko 600 osób – to medaliści olimpijscy, paraolimpijscy oraz uczestnicy igrzysk głuchych.

Projekt, choć już gotowy, wciąż nie trafił pod obrady rządu. Zgodnie z wykazem prac legislacyjnych, ministrowie mieli zająć się nim w drugim kwartale 2025 roku. Nie wiadomo jednak, czy dokument ten zostanie przyjęty w zaplanowanym terminie. Propozycja może mieć wpływ na budżet państwa, ponieważ zakłada rozszerzenie wypłat świadczeń na kolejne osoby, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

