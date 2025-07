Rewolucja w prawie pracy. Kto zyska na zmianach?

Rząd planuje przełomowe zmiany w naliczaniu stażu pracy – do okresu zatrudnienia mają zostać doliczone m.in. działalność gospodarcza i umowy zlecenia. Dla wielu pracowników to szansa na dodatkowy urlop, nagrody i korzystniejsze warunki zatrudnienia. Co dokładnie oznaczają te zmiany?

W dniu 25 czerwca 2025 r. na stronach sejmu został opublikowany projekt nowelizacji ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, który zakłada zmiany w zakresie wliczania do okresu zatrudnienia tj. stażu pracy, innych okresów działalności zawodowej, aniżeli te, które były wliczane dotychczas. Nowelizacja zakłada poszerzenie grupy służb, których okres pełnienia służby będzie zaliczać się do stażu pracy, a mianowicie o Straż Marszałkowską i Służbę Celno – Skarbową. Ponadto do stażu pracy zostanie włączony okres prowadzenia działalności gospodarczej oraz okres pozostawania osobą współpracującą z osobą fizyczną prowadzącą taką działalność, jeżeli za te okresy zostały opłacone składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe lub wypadkowe. Dodatkowo do stażu pracy zostanie wliczony m.in. okres wykonywania umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowy agencyjnej, jak również okres pozostawania we współpracy z powyżej wskazanymi osobami. Zmiany w stażu pracy. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli nowe przepisy wejdą w życie osoby dotychczas prowadzące działalność lub pracujące na podstawie umów zleceń będą miały prawo doliczyć ten okres do stażu pracy, jeżeli przedstawią dowody potwierdzające okres wykonywania pracy zarobkowej na innych podstawach. Najprostszym sposobem, aby udowodnić powyższe, będzie uzyskanie z ZUS odpowiedniego zaświadczenia, które będzie można uzyskać w postaci elektronicznej. Dodatkowy staż pracy będzie mógł wpłynąć na dodatkowy wymiar urlopu, który przysługuje pracownikom, prawo do uzyskania nagrody jubileuszowej, bądź innego dodatku, który uzależniony jest od okresu zatrudnienia. Nowy sposób ustalenia okresu zatrudnienia będzie miał wpływ na okres wypowiedzenia umowy o pracę oraz wysokość odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę, gdy u jednego pracodawcy pracownik pracował np. w pierwszej kolejności na podstawie umowy zlecenia, a następnie na podstawie umowy o pracę. Zostaną również wyrównane szanse osób, których dotyczy nowelizacja, w dostępie do stanowisk, w których wymagane jest potwierdzenie doświadczenia zawodowego np. w państwowych instytucji. Obecnie wykonywanie prace na podstawie umowy zlecenia czy prowadzenie działalności gospodarczej nie stanowi potwierdzenia doświadczenia zawodowego, pomimo iż osoby aplikujące na takie stanowisko przedmiotowe doświadczenie posiadają. Czy zmiana w stażu pracy będzie miała wpływ na wysokość emerytury? Projektowana zmiana przepisów nie będzie miała wpływu na wysokość emerytury. Prawo do świadczenia emerytalnego nabywa się po osiągnięciu wieku emerytalnego, a wysokość świadczenia uzależniona jest od stażu ubezpieczeniowego, a nie od stażu pracy, które to pojęcia nie są tożsame. Dodatkowo warto zwrócić również uwagę na ocenę projektowanej zmiany dokonaną przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który wskazał, iż proponowana nowelizacja nie rozwiązuje problemu nierównego traktowania w zakresie uprawień do uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze. Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa przedmiotowa uwaga Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie przedmiotem odrębnej analizy. Autorka: Katarzyna Ulejczyk, adwokat, BCLA Bisiorek, Cieśliński i Partnerzy Czytaj też:

To koniec umów śmieciowych? Minister pracy zapowiada rewolucyjne zmianyCzytaj też:

Emerytura nawet 5 lat wcześniej? Dwa projekty czekają na decyzję