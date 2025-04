Obniżki stóp? Nie dla wszystkich kredytobiorców

Coraz więcej wskazuje na to, że Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na obniżenie stóp procentowych, co już odzwierciedlają wskaźniki WIBOR. W ciągu ostatnich tygodni WIBOR 3M obniżył się o 0,4 pkt proc., a WIBOR 6M o 0,6 pkt proc., co przekłada się na spadek oprocentowania kredytów hipotecznych.

Dla osób planujących zakup mieszkania to pozytywna wiadomość – oprocentowanie kredytów hipotecznych maleje, zarówno tych ze zmienną, jak i okresowo stałą stopą procentową. Banki, przewidując dalsze obniżki stóp, aktualizują oferty – w niektórych przypadkach oprocentowanie kredytów spadło poniżej 6 proc., a nawet poniżej 5 proc. w ofertach promocyjnych.

Półapka stałej stopy proc.

Mniej powodów do radości mają jednak osoby, które już spłacają kredyty z okresowo stałą stopą procentową. W ich przypadku rata nie zmieni się aż do zakończenia ustalonego w umowie okresu stałego oprocentowania – zwykle to pięć lub siedem lat. Takie kredyty zyskały ogromną popularność w ostatnich dwóch latach. W 2023 roku stanowiły 72 proc. nowych umów, a w 2024 – aż 80 proc.

Osoby, które zaciągnęły kredyty przy wyższych stopach, mogą teraz czuć frustrację – szczególnie jeśli różnica w oprocentowaniu wynosi kilka punktów procentowych. Co można zrobić w tej sytuacji? Możliwości są ograniczone. Eksperci wskazują na dwie ścieżki: negocjacje z obecnym bankiem lub refinansowanie w innej instytucji. Banki jednak niechętnie podchodzą do zmian, powołując się na zapisy umów.

Klienci liczą na elastyczność banków

Część analityków nie wyklucza jednak, że presja konkurencyjna oraz niezadowolenie klientów może skłonić banki do bardziej elastycznego podejścia – zwłaszcza tam, gdzie nie obowiązuje prowizja za wcześniejszą spłatę zobowiązania.

