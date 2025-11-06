Nowe podatki od 2026 roku. Sejm przyjął kontrowersyjną ustawę

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która znacząco zmienia zasady opodatkowania sektora finansowego. Kluczowa zmiana dotyczy banków: stawka CIT wzrośnie z obecnych 19% do 23%, a w 2026 r. wyniesie aż 30%, by w 2027 r. spaść do 26%. Równolegle ustawa przewiduje korekty w podatku bankowym – daninie od niektórych instytucji finansowych – które mają go stopniowo obniżać. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Nowelizacja przepisów

Głosowanie nad nowelizacją odbyło się 17 października. Za przyjęciem przepisów opowiedziało się 238 posłów, przeciw było 187, a 18 wstrzymało się od głosu. Przyjęty pakiet ma wejść w życie etapami: zmiany w CIT dla banków od 1 stycznia 2026 r., a zapowiadane modyfikacje podatku bankowego od 1 stycznia 2027 r.

Podwyżki nie obejmują wyłącznie banków. Ustawa zmienia też stawkę CIT dla firm rozpoczynających działalność i osiągających przychody nie wyższe niż 2 mln euro. Preferencyjna stawka wzrośnie z 9% do 13%, a następnie – w ramach czasowych podwyżek – wyniesie 20% w 2026 r. i 16% w 2027 r. W odniesieniu do banków przewidziano mechanizm „schodkowy”: po jednorazowym skoku do 30% w 2026 r. nastąpi obniżka do 26% rok później, a docelowo – powrót do wyższej niż obecnie stawki 23%.

Równocześnie projekt wprowadza obniżenie podatku od niektórych instytucji finansowych. Aktualnie stawka tej daniny wynosi 0,0366% podstawy opodatkowania. Po wejściu w życie nowych przepisów spadnie do 0,0329%, a od 2028 r. do 0,0293%. Zmiany te – w zamyśle autorów – mają równoważyć wpływ podwyższonego CIT na sektor i modyfikować strukturę obciążeń fiskalnych instytucji finansowych w kolejnych latach.

Wyższy podatek

Proces legislacyjny nie dobiegł jeszcze końca. Ustawa trafi teraz do Senatu, który może wnieść poprawki lub odrzucić projekt w całości. Jeśli izba wyższa przyjmie ustawę bez zmian lub Sejm odrzuci jej poprawki, nowe stawki zaczną obowiązywać zgodnie z harmonogramem: wyższy CIT dla banków od 1 stycznia 2026 r., a zredukowany podatek bankowy od 1 stycznia 2027 r. W praktyce oznacza to, że w 2026 r. sektor bankowy zmierzy się z 30-procentowym podatkiem dochodowym, a od 2027 r. zacznie działać system stopniowych obniżek zarówno w CIT (do 26%), jak i w podatku bankowym (do 0,0329% podstawy), z dalszym spadkiem tej drugiej daniny w 2028 r. do 0,0293%.

Podsumowując, uchwalone regulacje wprowadzają czasową, wysoką stawkę CIT dla banków z jednoczesnym planem późniejszych obniżek oraz korektą podatku bankowego. Harmonogram zmian jest precyzyjnie rozpisany na lata 2026–2028, a ostateczny kształt przepisów zależy jeszcze od decyzji Senatu.

