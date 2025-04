800 plus bez przerwy. Za kilka dni upływa kluczowy termin

– Żeby dostawać świadczenie 800 plus na okres 2025/2026 bez żadnych przerw, najlepiej jeśli złożysz wniosek do 30 kwietnia – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

twitter

800 plus. Kiedy pieniądze przepadną?

Nowy okres rozliczeniowy programu 800 plus ruszy wraz z początkiem czerwca i potrwa do końca maja przyszłego roku. W związku z tym konieczne jest ponowne złożenie wniosku ws. świadczenia. ZUS przyjmuje dokumenty od początku lutego. Końcówka kwietnia to kluczowy termin dla tych, którzy chcą zachować ciągłość wypłat 800 plus. Złożenie wniosku do 30 kwietnia, to gwarancja tego, że świadczenie będzie wypłacane bez żadnej przerwy.

Spóźnienie z wnioskiem nie oznacza, że 800 plus przepada. Stanie się tak w sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony później niż na koniec czerwca. Jeśli natomiast dokumenty wpłyną w czerwcu, to wypłata będzie, ale z opóźnieniem (przelew przyjdzie najpóźniej do końca sierpnia z wyrównaniem za czerwiec i lipiec). Jeśli rodzic złoży wniosek 1 lipca nie otrzyma już wyrównania za poprzedni miesiąc. Prawo do świadczenia będzie przysługiwało od momentu złożenia dokumentów, co w praktyce oznacza, że wniosek złożony w lipcu będzie oznaczał wypłatę świadczenia od lipca. Analogicznie, wniosek złożony w sierpniu oznacza wypłatę od sierpnia, bez wyrównania za czerwiec i lipiec.

Jak złożyć wniosek?

Od dłuższego czasu wnioski ws. 800 plus można złożyć jedynie drogą elektroniczną. Opcje są tu następujące:

za pomocą profilu na PUE ZUS (eZUS),

za pośrednictwem bankowości elektronicznej,

za pośrednictwem portalu Emp@tia,

przez aplikację mZUS na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety).

1 kwietnia 2026 roku minie 10 lat od wprowadzenia świadczenia 500 plus. W początkowym okresie przysługiwało jedynie na drugie i kolejne dziecko, w 2019 roku rozszerzono je również na pierwsze dziecko. Wraz z początkiem ubiegłego roku nastąpiła waloryzacja świadczenia do kwoty 800 zł.

Czytaj też:

Tak PiS chce załatać dziurę budżetową. Zmiany m.in. w 800 plus dla UkraińcówCzytaj też:

Rewolucja w 800 plus? Rząd podaje termin