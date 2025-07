Historyczny dzień dla kryptowalut. Bitcoin bije rekord

Bitcoin osiągnął najwyższy poziom w historii, przekraczając granicę 120 tys. dol. za jedną jednostkę. Ten przełomowy wynik został odnotowany po okresie stabilizacji kursu wokół poziomu 100 tys. dol., który nastąpił po reelekcji Donalda Trumpa na prezydenta USA — informuje Bloomberg.

Polityka gospodarcza

Według analityków wzrost wartości bitcoina ma związek z bieżącą polityką gospodarczą nowej administracji USA. Choć początkowo rynek zareagował niepewnie na zwycięstwo Trumpa, obawy szybko zostały zastąpione przez optymizm i rosnące zainteresowanie kryptowalutami.

George Mandres, starszy trader w XBTO Trading LLC, podkreśla, że inwestorzy coraz częściej postrzegają bitcoina jako "magazyn wartości", a nie wyłącznie spekulacyjne aktywo. Jego zdaniem ostatnie wzrosty pokazują dojrzalsze podejście rynku i rosnącą rolę bitcoina jako zabezpieczenia finansowego.

ETF na Bitcoinie

Oprócz czynników politycznych na kurs kryptowaluty wpływają również napływy środków do funduszy ETF opartych na bitcoinie i ethereum. W poniedziałek cały rynek kryptowalut zyskał 1,9 proc., a wartość bitcoina wzrosła do poziomu 121 344 dol. Oznacza to wzrost o ponad 30 proc. w porównaniu do grudnia 2024 r. W skali roku bitcoin zyskał natomiast ponad 100 proc.

Wzrost wartości tej najpopularniejszej kryptowaluty przełożył się także na inne cyfrowe aktywa: ethereum zyskało 1,5 proc., a XRP i Solana po około 2,7 proc.

Bitcoin, który pojawił się w 2009 r., był pierwszą kryptowalutą na świecie. Jego twórcą jest osoba (lub grupa) posługująca się pseudonimem Satoshi Nakamoto. To on zapoczątkował rewolucję w świecie finansów, wprowadzając zdecentralizowaną walutę niezależną od instytucji rządowych i banków.

W odróżnieniu od tradycyjnych środków płatniczych bitcoin działa w sieci komputerów, a wszystkie transakcje zapisywane są w blockchainie – rozproszonym rejestrze zapewniającym bezpieczeństwo i przejrzystość. Jednym z kluczowych elementów tej kryptowaluty jest ograniczona podaż – w obiegu znajdzie się maksymalnie 21 mln monet, co sprawia, że wielu inwestorów traktuje ją jako cyfrowy odpowiednik złota.

